薛偉傑：港研發Wi-Fi校務鐘 隨時換時間表鐘聲

所謂「Wi-Fi鐘」，是指它會每日一次，透過Wi-Fi無線連接路由器上網，連線到互聯網上的時間服務器，來自動接收及校正時間。由於互聯網的時間服務器背後都是銫原子鐘，所以非常準確，連帶令Wi-Fi鐘都很準確，避免了一般石英鐘的累積誤差。

而Wi-Fi校務鐘BT023更加可以儲存最多40個時間表，方便校方隨時轉換冬令時間表、夏令時間表、校內考試時間表、公開考試時間表等。

此外，它最多可以儲存10款鐘聲，除傳統上課鐘聲之外，也可以隨時轉換至校歌，或者考試時的報時指示等。只要將它連接到校內的廣播系統，全校的班房和禮堂等都可以同步聽到鐘聲。至於修改時間表和鐘聲，亦很方便。只需在手提電腦上處理，然後透過Wi-Fi傳送到BT023即可。

獲20多間中小學購買 擬出口台灣大馬澳洲

這款Wi-Fi校務鐘早前已獲得20多間本地中小學和1間幼稚園購買。日前在「學與教博覽」展出之後，又再吸引到一批中小學注意。稍後，該公司還準備將它出口到台灣、馬來西亞、澳洲等市場，現時正和這些地區的入口商開始初步接觸。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]