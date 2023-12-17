BVI等遇阻 阿布扎比成新外資樂園

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、美通社、CNBC、International Advisor

ADGM自2015年10月起正式全面運作，據財富顧問公司M/HQ資料，2016年ADGM共有46家SPV，到去年有大批大型對冲基金、風投公司、加密貨幣公司湧入阿聯酋，現時ADGM內的SPV已增至逾5000家，急飈至少107倍。彭博指出，據公開資料，雖不知富翁從何處將資產搬過來，也不是完全看到相關資產類別，但仍反映全球富豪現時怎樣保護私人資產。

ADGM民事法商業法 以英普通法為基礎

據ADGM介紹，該中心為金融自由區，區內的民事法及商業法是以英格蘭普通法為基礎而制定，其SPV制度特為各款個體而設，例如企業、金融機構、主權財富基金、家族辦公室、個人投資者等。ADGM強調，其SPV主要特徵是有獨立法人資格，能將財務和法律風險與SPV股東或姊妹公司的資產及負債隔離。

據ADGM截至9月資料，許多投資公司和對冲基金在ADGM內設立業務，合共有102家資產管理公司在當區營運，共管理128個基金。截至6月，ADGM資產管理規模（AUM）按年增長35％，創歷史新高。

近年不少著名富商已率先在ADGM設立SPV，例如被指為幣圈內最富有的幣安創辦人趙長鵬上月向美國法院認罪，早前承認觸犯反洗錢法及美國制裁；不過，據ADGM紀錄顯示，趙長鵬今年已於阿布扎比設立多個SPV，包括Binary金融集團控股、Alphanest控股、CZ Labs控股等，據美國法院紀錄，趙長鵬亦持有阿聯酋與加拿大公民身分。

有傳橋水基金創辦人Ray Dalio正於ADGM建立其家族辦公室，並於過去數十年與阿聯酋領袖建立「緊密關係」。埃及富翁Nassef Sawiris亦曾透露，正將其家族辦公室搬往ADGM，且以SPV形式註冊。俄羅斯第四大富翁、俄鋼企業NLMK主席Vladimir Lisin也於ADGM設立兩家SPV，惟他未被美國制裁。

BVI被歐盟列避稅黑名單 阿聯酋暫未上榜

彭博分析，傳統低稅區如英屬處女群島、開曼群島等近年受到多國政府的審查愈來愈嚴格，新公司註冊數量下滑，使阿布扎比受惠。其中英屬處女群島於今年2月被歐盟列入不合作稅務管轄區清單（又稱歐盟避稅天堂黑名單），阿聯酋則暫時未上榜。

由於俄烏戰爭，以美國、英國為首的國家嚴厲執行對俄制裁，瑞士亦一度打擊與俄羅斯有聯繫的人士，反觀阿聯酋卻未即時執行制裁，對部分富翁來說便顯得吸引，惟美國財政部早前再制裁逾250家公司及人士，有阿聯酋公司榜上有名，美國財長耶倫揚言，對於向俄羅斯提供軍需的第三國供應商及網絡，美國會繼續收緊管制。

彭博：幣圈急需新投資者 轉向阿布扎比

報道引述消息稱，若在阿布扎比大額投資，投資者將合資格申請長期居住權，或申請阿聯酋護照，倘在當地設SPV，「一些投資者」更有機會與「富庶的阿布扎比王族建立高階關係」。

彭博分析，經過一連串醜聞和崩盤，幣圈大佬急需物色新投資者，不少都湧至阿布扎比，又認為阿布扎比的監管機構對他們沒有美國般有敵意。對於一些忌憚於海外嚴格監管的高淨值人士或企業，阿聯酋彷彿成了避風塘。

協助申請公民身分的企業Arton Capital顧問Armand Arton認為，阿布扎比吸引了更多SPV成立，部分歸功於阿聯酋近年的黃金簽證及護照計劃，這些改革都令一些富翁視之為更長遠的家。他又稱，目前看到愈來愈多億萬富翁都遷往阿布扎比，「若他們覺得安全和受歡迎，便會研究將業務及資產都搬過來。」