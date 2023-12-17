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經濟

巴曙松倡互聯互通擴至新股

【明報專訊】港交所（0388）董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松出席「2023三亞·財經國際論壇」指出，互聯互通目前產品單一，亦只以閉環運作，很難支持內地企業做海外國際化的配置。同時，有關機制只集中於二級市場，宜擴大兼參與新股市場，也讓內地投資者參與其中，藉此給予內地投資者在新股市場多一個選擇。

閉環運作難支持內企國際化配置

巴曙松在會上稱，明年是互聯互通中的「滬港通」10周年，目前主要閉環運作，作為資產的投資配置平台，而非跨境資金流動平台。但他說，閉環是又想保留外匯管制，又想推動跨境配置的折中產物。目前上市公司參與的互聯互通的交易中，更有90%以上為內地企業。實際上，應該還有另一端的金融活動，即可供國際優質的上市公司和內地的投資者之間進行匹配。

他認為，在顧及到未來有需要支持金融機構做海外優質資產配置下，在互聯互通產品單一並集中於二級市場，只以閉環運作的情况下，可以將這個機制延伸至一級市場。同時，他亦提議，擴大優質境外公司在香港，並且更多放到港股通，供境內投資者配置。內地投資者在經港股通投資，更可開放直接用人民幣做交易，甚至讓在港股通買賣的公司用人民幣增發股份、整合及結算。他又稱，若要從服務實體的經濟需求去看，則可能還有很多東西需要去做。

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