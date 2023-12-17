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經濟

美股三大指數反覆向上 連升7周 港股ADR弱 分析：臨近長假料「大漲小回」

【明報專訊】雖然美聯儲官員淡化市場減息預期，指現時仍未真正討論減息，美國短期債息回升，拖累道指曾回吐超過150點，不過最終仍反彈近100點，盤中再創歷史新高，收市升56點或0.15%，報37,305點。港股則未能延續周五日間市場升勢，ADR指數及恒指夜期均跌逾百點。分析認為，港股如要重上17,000點需由成交配合，惟現時已臨近聖誕節假期，料短期內呈「大漲小回」格局，要待明年農曆年才能重回17,000點水平。

明報記者 蕭嘉聰

標指收市微跌0.36點或0.01%，報4719點；納指升0.35%，報14,813點，由重磅科網股組成的納指100指數收市報16,623點，升0.52%，創2021年11月以來歷史新高。一周累計，道指及納指均升2.9%，標指亦漲2.5%，三大指數齊錄得連升7周。

重磅股當中，亞馬遜（美：AMZN）收市升1.73%至149.97美元；Meta（美：META）亦升0.53%；英特爾（美：INTC）和微軟（美：MSFT）分別升2.2%和1.3%。Costco（美：COST）宣布派特別息，股價收市亦升4.45%至658.82美元。

陸金所ADR價格低於上市要求

此外，中概股普遍向上，阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）分別升2.76%及4.46%；惟陸金所（美：LU）收市後宣布收到紐交所11月30日的信件，指公司ADR交易價格低於其持續上市要求水平，陸金所表示對其ADR上市無立即影響，該股收市已大跌6.8%至3.55美元，盤後亦繼續向下。

歐洲股市個別發展，英國富時指數收市跌0.95%，德國DAX指數無升跌，法國CAC指數則升0.28%。

恒指夜期周五收報16,690點，跌136點，較恒指收市低水102點。港股ADR比例指數收市報16,624點，跌168點，美團（3690）ADR折合港元報83.94元，跌1.19%；騰訊（0700）及小米（1810）ADR亦跌0.46%及0.6%。

分析：恒指料農曆年重返萬七點

獨立股評人謝明光指出，恒指大多跟隨外圍下跌，較少跟升，美股已見回套壓力，現時不宜入市之餘，要更小心港股因而受拖累。他續稱，雖然港股上周五成交大增，資金亦有機會用於平淡倉，17,000點仍見有一定阻力，而內房政策仍需時消化，相信要到明年農曆年才可重回17,000點。

謝明光提醒，現時亦要關注匯率市場表現，包括日圓匯價急升，日央行明年或退出負利率政策，影響市場的利差交易，環球股市亦有機會受影響。

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