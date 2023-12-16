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經濟
國際金融

X平台獲美13州准匯款 向支付邁進

【明報專訊】全球首富馬斯克將旗下社交媒體X（前稱Twitter）打造成涵蓋通訊、購物、支付等功能的萬能軟件計劃，愈來愈接近實現。X本周獲賓夕法尼亞州頒發匯款許可，迄今全美已有13個州批准其進行匯款服務，未來可望為X用提供互相轉帳等類似銀行的功能，挑戰行業龍頭PayPal。

助推動業務多元化

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員Aaron Klein指出，向全美用戶提供支付服務，需獲每個州的許可，過程將需時18個月。目前已批准X進行轉帳的州份，包括亞利桑那州、喬治亞州、懷俄明州及馬里蘭州等。據X前員工向路透社透露，X最初的策略，是向要求相對簡單的州份申請許可證，然後再向紐約州、加州等審查流程更嚴格的州份尋求審批。

馬斯克自2022年10月收購Twitter後，曾表示想將該平台塑造成類似於微信的一站式全方位服務軟件，供用戶傳送信息、召車，並向商戶付款。根據《The Verge》今年10月的報道，馬斯克曾告訴X員工，X將向用戶提供「全面的財務服務」，預計新功能將在2024年底推出。馬斯克曾表示，希望X最終能提供借記卡和貨幣市場帳戶。X進軍金融領域，將有助其推動數碼廣告以外的業務多元化。

（綜合報道）

[國際金融]

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