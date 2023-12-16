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2023年12月16日星期六
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歐冠昇不續約 陳翊庭接任港交所CEO 沒成立遴選委員會 港交所：有考慮內部外部人選
歐與鄺其志成港交所「最短命」CEO
GEM改革下月生效 簡化轉板縮禁售期
人行MLF淨放水8000億 歷來最多
傳中國明年預算赤字達GDP 3%
港股大成交挾升390點 曾逼17000 內地大額放水 A股反倒跌兼外資淨走42億
瑞浦蘭鈞暗盤微升 長久通過上市聆訊
內地工業生產升6.6% 零售遜預期
首11月內房開發投資跌9% 分析：銷售趨穩
維達獲印尼富商收購 涉261億
恒指公司擬改分類 阿里或變消費股
聯儲三把手：未真正討論減息 多間大行料美元明年逆向走強
X平台獲美13州准匯款 向支付邁進
聯儲續縮表 分析憂隔夜融資緊張
譚新強：炒哈佛校長 就解決反猶太主義問題？
大嶼山地收一標書 信置獨資力撐 新地雷霆明言地皮遠難請工人 建築費貴棄入標
豐資源西貢南邊圍申建17幢洋房
何文田公爵街項目完成1.9億補價
呂麗君錄首宗晉環撻訂 損手350萬
CCL四連跌共2.6% 失守150點
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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