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經濟

香港地產

CCL四連跌共2.6% 失守150點

【明報專訊】樓價疲弱，具體反映11月20日至26日、即新地（0016）低價開售天水圍YOHO WEST當周市况的中原城市領先指數CCL，最新報149.99點，按周跌幅擴大至0.48%（上周跌幅0.23%），並連挫4周共2.57%，重返2017年3月中水平。中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，新盤低開令二手受壓，CCL失守150點關口。

按周挫0.48% 重返2017年3月水平

今年以來CCL暫跌4.32%，最新指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌21.6%。楊明儀表示，若CCL再跌1.33%，便到達148點年底目標，預期今年全年樓價跌約5%，而美國聯儲局預告，明年有機會減息對本地樓市的影響，料明年1月上旬公布的CCL將反映。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報150.29點，按周跌0.55%；CCL（中小型單位）報148.97點，按周跌0.45%；CCL（大型單位）報155.11點，按周跌0.62%，連跌14周共7.85%。

第一城兩房395萬沽 5年實蝕三成

新界屋苑持續錄蝕讓成交。中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城39座低層H室，實用面積304方呎兩房戶，以395萬元易手、實呎1.29萬元；原業主2018年525萬元買入，帳面蝕130萬元，連使費計料實蝕約159萬元或30%。

柏傲莊3房1308萬沽 3年微蝕離場

大圍柏傲莊本月暫錄約兩宗二手成交，中原高級區域董事歐偉基表示，柏傲莊3B座低層實用面積723方呎C室、3房1套間隔，以1308萬元沽出、實呎1.8萬元；原業主2020年以約1260萬元一手購入，帳面賺約48萬元或4%，連使費料微蝕約7萬元。

碧湖銀主盤29年升值67%

粉嶺碧湖花園錄本月首宗二手成交，代理消息指出，屋苑6座中層A室，實用面積489方呎兩房戶，屬銀主盤，以450萬元沽出、實呎9202元；原業主1994年以269.6萬元購入，帳面升值180萬元或67%。

利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣低層B室，實用面積376方呎兩房戶，原業主減價74萬元或13%後，以475萬元成交、實呎1.26萬元；原業主1990年以約77.8萬元買入，帳面賺397萬元或5倍。

相關字詞﹕華蘭花園 柏傲莊 碧湖花園 沙田第一城 YOHO WEST

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