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經濟

香港地產

呂麗君錄首宗晉環撻訂 損手350萬

【明報專訊】獲不少名人入市、由路勁（1098）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸晉環，再錄撻訂成交。據項目成交紀錄冊顯示，晉環1B座40樓A室，實用面積919方呎，3房1套間隔，業主為「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖），她於2021年5月以3501.3萬元一手購入，實呎38,099元，於本月14日終止交易，估計損失相等於樓價10%訂金，即約350萬元，是次為她首宗晉環撻訂個案。資料顯示，呂麗君2021年5月以約1.4億元連購4伙1B座高層A室套3房戶，並付約2100萬元辣稅，該4伙迄今仍未完成交易。

緹外4房戶2.4億沽 1年成交期

綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交累積錄約790宗，而港府減辣後，本月不乏貴價一手豪宅成交。嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，最新以2.4億元售出第1座3樓B室，實用4436方呎4房間隔、實呎5.41萬元，買家成交期1年，可獲雙車位認購權、每個價值500萬元，以及7.5%稅項津貼；緹外去年底推售至今累售5伙、吸金逾12億元。

OMA by the Sea

3房連車位1245萬沽

另一方面，永泰（0369）早前增優惠變相減價逾一成、已屆現樓的屯門青山公路OMA by the Sea，透過招標售出第2座11樓A1室，實用面積942方呎3房戶，連車位成交價1245萬元、實呎1.32萬元，買家成交期90日；上述項目2020年5月推出至今累售473伙，佔全盤單位總數517伙的91%。

新地（0016）天水圍YOHO WEST今日第三輪開售280伙之際，同系大埔白石角University Hill第2A期，昨連沽兩伙分佈於漾景閣5A座、實用面積均為410方呎的中層兩房戶，成交價757.6萬和783.34萬元，實呎1.84萬及1.91萬元。

YOHO WEST今第三輪開售280伙

會德豐啟德現樓MONACO MARINE上月推出1088日特長成交期付款計劃後，累錄27宗成交，新售出低座C座地下C室、3房特色戶，成交價1594.6萬元，實用面積528方呎連花園312方呎，實呎3.02萬元。

另外，早前減價逾一成促銷的麗展（0488）觀塘Bal Residence再修訂價單，除原有120天現金付款法（直減折扣6%），新增兩款付款法，包括120天優才現金付款法A（適用於低層戶）、120天優才現金付款法B（適用於高層戶），直減折扣分別8%及10%，即變相減價2%至4%；其餘5.75%直減折扣不變，即優才現金付款法最高折扣13.75%或15.75%。

相關字詞﹕Bal Residence， MONACO MARINE YOHO WEST OMA by the Sea 緹外

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