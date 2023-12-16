何文田公爵街項目完成1.9億補價

可建逾3.7萬呎 每呎補價5167元

據地政總署資料，何文田公爵街6、6A、6B及6C號舊項目，上月以1.937億元完成補地價，以最高可建樓面37,491方呎計，每方呎樓面補價5167元。

翻查資料，上述項目屬現為4幢3層高住宅項目，樓齡逾60年，共12個住宅單位。項目原由恒生銀行創辦人梁昌家族成員，包括梁仲賢、梁啟天及吳麗蘋等，透過公司名義收購，收購價近3.18億元，收購後於2019年在市場放售，當時市值約4.5億元。

上述地皮項目現由智隆發展有限公司持有，公司董事包括徐凱祥（CHUI,KAI SIONG）、林璐及楊莉莎，據悉，徐凱祥曾在深圳成立投石私人智庫的科技公司。

值得留意，上述公爵街項目，今年5月獲屋宇署批出建築圖則，獲准重建為1幢15層高的住宅大廈，另設3層平台及2層地庫，總樓面約3.75萬方呎。

油塘松柏康健服務大樓

4814萬元完成補地價

此外，位於油塘草園街與四山街交界的松柏康健服務大樓，早前亦以4814萬元完成補地價，將作商業及住宅發展。