維達獲印尼富商收購 涉261億

溢價13.5%收購 股價升9%

集團昨高開後全日向上，收市報22.6元，升9.18%，成交4.51億元，要約價較昨收市價仍溢價4%。如要約獲全數接納，應付最高總額將為261.3億元，亞太資源擬通過內部資源或外部銀行融資支付代購。交易完成後亞太資源將持有維達約72.6%股權，瑞典控股股東Essity則將不再持有維達股份。

根據公告，APRIL為全球規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品生產商之一，目前直接僱用約9000名僱員。APRIL由Fiduco Trust Management PTC全資擁有，Fiduco Trust Management PTC為陳江和作為授予人設立的全權信託的受託人，其受益人為陳江和的直系家屬。此外，陳江和女兒Belinda Tanoto（陳昱廷）現時通過Beaumont持有維達9253.8萬或7.69%股份，即完成要約後，要約人及要約人一致行動人士將合共持有維達80.315%股份。

要約人等將持八成股份

公告提到APRIL並無計劃對集團當前業務營運作任何重大變動，包括固定資產的任何重新配置，或對管理層或持續聘用僱員作出任何重大變更。不過，要約人擬提名新董事加入董事會，將於收購守則允許的最早時間生效。

早於10月已有報道指出，陳江和旗下金鷹集團（RGE Pte）考慮出價入股維達國際，其他競標者包括巴西木漿生產商Suzano SA、貝恩資本、CVC Capital Partners 和DCP Capital；上月再傳出亞洲漿紙業集團Asia Pulp & Paper Co（APP）有意收購維達控股權，正與銀行洽談潛在收購交易融資。