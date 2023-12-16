明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

首11月內房開發投資跌9% 分析：銷售趨穩

【明報專訊】國家統計局公布，今年1至11月份全國房地產開發投資10.4萬億元（人民幣，下同），按年下降9.4%；其中，住宅投資7.89萬億元，按年下降9%。今年1至11月份，商品房銷售面積10.05億平方米，按年下降8%，其中住宅銷售面積下降7.3%。商品房銷售額10.53萬億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%。

今年1至11月份房地產開發企業房屋施工面積83.13億平方米，按年下降7.2%。其中，住宅施工面積58.53億平方米，下降7.6%。房屋新開工面積8.75億平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63,737萬平方米，下降21.5%。

首11月住宅銷售額按年跌4.3%

今年1至11月份，房地產開發企業到位資金11.7萬億元，按年下降13.4%。其中，國內貸款1.42萬億元，下降9.8%；利用外資42億元，下降35.1%；自籌資金3.85萬億元，下降20.3%；訂金及預收款3.96萬億元，下降10.9%；個人按揭貸款近2萬億元，下降8.1%。

方正証券報告指出，銷量趨穩，單月降幅收窄，銷售數據有望逐步企穩。隨着中央及地方政府從會議到政策等多方面表明穩地產的決心，後續樓市有望加速回暖，增強消費者信心及樓市活躍度。

同時，到位資金持續修復，國內貸款按年增速由負轉正，隨着「三個不低於」、「白名單」等融資端政策的跟進落實，房企資金鏈有望得到改善，亦將有效拉動房企拿地、開工、投資意願。

相關字詞﹕融資 內房 房地產開發投資 國家統計局

上 / 下一篇新聞