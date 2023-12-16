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經濟

瑞浦蘭鈞暗盤微升 長久通過上市聆訊

【明報專訊】下周一（18日）掛牌的瑞浦蘭鈞（0666）暗盤表現微升，於輝立暗盤收報18.42元，較上市價18.3元，高0.12元或0.66%，成交22.1萬股，涉資407萬元；於富途暗盤收報18.34元，較上市價高0.04元或0.22%，成交16.58萬股，涉資306萬元。瑞浦蘭鈞昨公布分派結果，公開發售部份超額認購27%，當中A組認購申請獲100%分配。

另外，中國汽車流通領域的質押車輛監控服務提供商長久通過上市聆訊，中信證券及工銀國際為其聯席保薦人。招股文件指長久為中國汽車流通領域最大的質押車輛監控服務提供商。截至今年6月底，長久共管理75家汽車經銷商，今年上半年收入為3.09億元（人民幣，下同），同比增加19.63%；期內溢利為3529.1萬元，同比減少26.6%。

同時，中國數字醫療健康服務平台健康160國際昨日向港交所（0388）遞表，申萬宏源香港與清科資本為其聯席保薦人。

金源氫化知行汽車獲超購

此外，金源氫化（2502）和知行汽車（1274）兩家公司昨日截止公開認購，截至昨下午最新數據顯示，兩者公開發售部分孖展均超額認購，當中金源氫化超額認購36.13倍；而知行汽車則超額認購2.44倍。兩家公司將於下周三掛牌。

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