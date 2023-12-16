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經濟

人行MLF淨放水8000億 歷來最多

【明報專訊】人民銀行在年底前再向市場大量放水，昨天通過中期借貸便利（MLF）注入中長期資金規模較市場預期為大，包括1年期MLF操作量高達1.45萬億元（人民幣，下同），扣除昨天MLF到期的6500億元，淨投放涉8000億元，路透統計創單月紀錄新高，MLF操作利率維持在2.5厘，符預期。市場人士普遍認為，人行利用此工具紓緩資金壓力，應付年底和春節前的流動性需求，故預料最快於明年首季才會減息或降準。

潘功勝：加大逆周期調節

人行昨天同時進行500億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8厘，並有1970億元到期，淨回籠1470億元。人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，對冲政府債券發行繳款等短期因素影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，因此開展逆回購及MLF操作。路透統計顯示，人行單在本周已於公開市場累計淨投放近1萬億元。人行行長潘功勝主持該行黨委擴大會議時亦強調，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。他又指出，加大逆周期和跨周期調節，引導信貸合理增長、均衡投放，提升金融對實體經濟支持質效，並續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降。

分析料延至下季才降準

彭博早前調查經濟學家和分析師預計中值淨投放3250億元，反映放水規模較預期大。渣打中國宏觀策略主管劉潔表示，淨投放資金遠超預期，暫時料不會降準，淨投放規模超過降準25基點釋放的流動性，意味持續的寬鬆貨幣政策。中信證券首席經濟學家明明認為，MLF淨投放量較大有利於平穩跨年度資金缺口。

彭博經濟研究則指出，注入更多流動性可支撐信貸擴張，但企業融資成本及家庭抵押貨貸款需下降才能有力推動經濟，預期明年人行有機最早於第一季下調1年期MLF利率30基點及將存款準備金下調50基點。

相關字詞﹕降準 中期借貸便利 中國人民銀行

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