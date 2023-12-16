明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

GEM改革下月生效 簡化轉板縮禁售期

【明報專訊】港交所（0388）就GEM上市改革的諮詢文件刊發諮詢總結，建議獲大多數回應人士支持，在作修訂後將全部採納有關建議，包括推出新「簡化轉板機制」、為從事研發高增長企業增設新財務資格測試、控股股東禁售期縮短至12個月及取消強制公布季度業績，將於明年1月1日生效。港交所上市主管伍潔鏇相信改革將提升GEM對尋求上市的中小企的吸引力，調整持續上市規定將有助減低現時合規成本。有關諮詢接獲58份回應意見。

研發企業設新財務資格測試

GEM公司轉板除維持現有途徑外，新「簡化轉板機制」讓申請轉板公司毋須委任保薦人及刊發招股文件，但必須符合3年業績期及至少50%交易日的每日成交額最低5萬元等。在回應意見中，一間從事中小企業投資匿名投資管理公司建議將金額定為5萬元以下，因不乏控股股東持股較集中且流動性較低公司，在GEM上市籌資後較大機會符合主機板上市要求，但設較高每日成交額將降低有關公司上市積極性，但港交所仍維持原建議。在公司上市財務資格方面，維持現規定外，新增為從事研發高增長企業推財務資格測試，市值相等或超過2.5億元，比現行最少1.5億元市值為高，收益於兩個年度合計不低於1億元，且按年增長，研發開支於兩個年度合計不低於3000萬元，每年佔總營運開支不低於15%。現行首次上市公司則要求最近兩個年度經營活動產生最少3000萬元，這項要求仍會保留。

業界：未改善高昂上市成本

香港證券及期貨專業總會在回應文件中認為，新資格測試門檻只從開支比率出發，沒有詳細表明交易所是否關注有關研究事項及成果，可導致部分公司僅粉飾相關活動以獲得上市資格。此外，GEM申請最低市值較國際市場高，對可能沒有盈利且缺乏淨運營現金流的公司屬相當高要求。香港證券業協會指出，縱使取消強制季度匯報規定和簡化轉主板機制合規成本，但對高昂的首次上市成本無任何改善建議。

相關字詞﹕轉板 港交所

上 / 下一篇新聞