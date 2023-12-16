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經濟

歐與鄺其志成港交所「最短命」CEO

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇，與首任行政總裁鄺其志一樣，在3年合約到期後不再續約，成為港交所上市以來兩名「最短命」行政總裁。歐冠昇指出，現在是時候停下來思考下一步，並為未來制定計劃。歐冠昇上任初期，市場期望憑藉其國際人脈網絡引進更多外國公司來港上市，但礙於息口趨升、本港股市下跌，以及地緣政局等因素，結果事與願違，本港新股市場數量及集資額持續減少，二級市場亦表現疲弱。

同時，歐冠昇亦沒有像上任行政總裁李小加般，於上任後即提出3年策略大計。不過，歐冠昇在任期間，港交所亦推出多個項目，包括A50指數期貨合約、推出互換通、人民幣櫃枱模式，以及將推出國債期貨等，但都是港交所已部署多年的項目。較令人有深印象是他上任初期，便提出為何打風期間不開市。經過多番討論，有關諮詢文件近期才出台，目標明年7月推行。

稱是時候停下來思考下一步

歐冠昇表示，領導交易所是其一生的榮幸，儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但港交所過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，他對此感到自豪。他於社交網站發文表示，於港交所工作是一項令人難以置信和獨特的經歷，但現在是時候停下來思考下一步。希望花時間反思、重新出發，並為未來制定計劃。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，歐冠昇上任初期，新股市場仍表現不錯，但因大環境，令這一、兩年很困難。但他亦積極推廣香港，並在紐約及倫敦開設辦事處。

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