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經濟

歐冠昇不續約 陳翊庭接任港交所CEO 沒成立遴選委員會 港交所：有考慮內部外部人選

【明報專訊】港交所（0388）首位非華人行政總裁歐冠昇宣布不續任，明年5月離開港交所，董事會隨即委任聯席營運總監陳翊庭為下任行政總裁，成為港交所首位女行政總裁，任期3年至2027年5月，陳翊庭的任命已獲證監會批准。另外，港交所委任姚嘉仁為副行政總裁，劉碧茵為聯席營運總監。分析認為，港交所未來有多項挑戰，首要激活本港市場，以及吸引更多外國公司來港上市等。

港交所宣布，歐冠昇已通知董事會他任期結束後將不會尋求連任。有別於上兩任行政總裁已故周文耀，以及李小加宣布不續任時，港交所公布成立遴選委員會物色接班人，港交所今次在歐冠昇宣布不續任時，直接委任下任行政總裁。港交所發言人昨解釋，董事會始終希望為所有高層管理崗位（包括集團行政總裁）找到最佳候選人。為達到這個目標，內部和外部候選人都會被考慮。這是董事會一直以來的繼任規劃工作的一部分。

陳翊庭曾助引入SPAC 落實FINI

有熟悉監管運作人士指出，雖然今次並沒公布成立遴選委員會，但任命得到整體董事會認可，仍可以接受，因為遴選委員會成員其實也是由部分董事組成，在遴選委員會有人選後，再經董事會批准，今次只是一次過由董事會決定，况且任命亦跟足程序得到證監會批准。

現年54歲的陳翊庭，律師出身，2007年至2010曾在港交所上市科出任首次公開招股交易部主管。之後擔任達維律師行合伙人。她亦有參與港交所現任主席史美倫曾帶領的金融發展局，2014年6月，金發局發表有關香港新股市場報告，該報告主要便由當時為金發局政策研究小組成員的陳翊庭撰寫。

史美倫於2018年卸任金發局主席、並出任港交所主席，陳翊庭於2020年1月重新加入港交所，出任上市主管，期間推出不少新措施，如調高新股盈利測試要求、放寬第二上市制度、引入SPAC、落實FINI制度等，而在今年初，她升任為聯席營運總監，已被外間視為「鋪路」接任下屆行政總裁的熱門人選。陳翊庭表示，很榮幸成為下一任行政總裁。隨着世界發展的重心轉向東方，科技進步改變生活和工作方式，氣候變化以及脆弱的經濟環境成為重大挑戰，港交所仍然擁有巨大的機遇。

史美倫表示，董事會完全尊重歐冠昇尋求新發展的決定，期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。她又指出，陳翊庭非常了解港交所的業務及行業競爭格局，在過去幾年，她對推動交易所戰略的執行發揮關鍵作用。

分析：首要激活市場 吸外企上市

金融服務界立法會議員李惟宏表示，市場需要多項改革，如上市制度、交易機制等，未來亦有很多挑戰，首要激活本港市場，期待新管理層多與業界溝通。中文大學新亞書院副院長、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，新行政總裁首要提高上市公司質素，加強審批，因很多公司上市後表現差勁。亦可考慮設立新板，吸引東南亞、中東公司來港上市。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，陳翊庭致力擴大上市機制，期待她能夠帶來更多新的政策，吸引更多外國公司來港上市。他又期望華人上場，有待加強與內地的溝通。

港交所昨日股價隨大市反彈，在歐冠昇不續約消息傳出後，港交所股價曾升近半成，收市仍升4.4%。

明報記者

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