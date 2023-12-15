何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成

累減逾千萬後易手 呎價2.6萬

據悉，原業主為具內地背景人士，2018年4387.2萬元連雙車位一手購入，持貨5年，帳面蝕1737.2萬元或約40%，金額、蝕幅料均為屋苑最大蝕讓個案，連使費計料實蝕約1950萬元或44%。

事實上，何文田山畔不乏名人業主，其中全國政協常委唐英年之子唐嘉盛，曾於2017年3212.3萬元一手購入1座高層B室，實用面積1002方呎，3房1套間隔，據悉單位放盤多時，現叫價降至2700萬元，即以蝕讓價放售，帳面比當年購入價低逾512萬元或16%。

天賦海灣銀主盤12年貶值兩成

大型屋苑方面，中原分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角天賦海灣第1期6座高層C室，實用面積1098方呎4房1套間隔，享內園池景，近月淪為銀主盤，原以1150萬元放盤，獲買家議價後以1128萬元易手，略減22萬元或2%、實呎10,273元。據悉，單位原由一位馬主持有，2011年以1380.1萬元一手購入，其後多次將單位加按套現，現成交價較12年前購入價低逾252萬元或18%。

中原首席分區營業董事林志達表示，北角半山寶馬山花園新錄銀主盤成交，屋苑第11座中高層A室，實用面積843方呎3房1套間隔，望郵輪碼頭海景，以1338萬元拍賣售出、實呎15,872元，據悉單位本月初曾以1380萬元拍賣，因無人承接收回，銀主下調叫價。

寶馬山花園3房倒退回97年價

資料顯示，屋苑第10座中高層同類單位，於1997年7月、即香港回歸時，曾以1368萬元成交，意味是次成交價與當年價位相若；是次成交單位原業主於2014年以1600萬元買入，後淪為銀主盤，帳面貶值262萬元或16%。

香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄約10宗成交，當中有3宗屬蝕讓，其中6期恆柏道8號中低層A室，實用面積650方呎3房間隔，以636萬元沽出、實呎9785元；原業主2017年789萬購入，帳面蝕153萬元，連使費料實蝕195萬元或25%。