長沙住宅地今截標 業界憂流標

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述長沙地皮地勢較高，而且有斜度，將來建成的單位可享有海景。他指出，過去3年來，撇除關連交易，區內洋房每年成交量只有三四宗，而長沙一帶在2017至2019年間批出的官地，部分已落成，有逾30間洋房新供應，仍有待市場消化，料影響發展商入標意欲，有頗高流標風險。

離島洋房交投少 發展商難估值

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑指出，離島獨立屋或半獨立屋成交量一向偏低，平均每年大約20宗，難以為有意競投的發展商提供估值參考；再者，大嶼山南非傳統發展商投資的地方，或只會吸引個別投資者競投，預計入標數量有限，而且出價偏向克制，具流標風險。

資料顯示，上述地皮地皮面積約20.45萬方呎，鄰近太古地產（1972）WHITESANDS，指定作私宅，最高可建樓面約8.18萬方呎，預計提供110伙。據賣地章程，中標者須負責地盤外東涌道一帶未來的公共道路鋪設工程，並及後交還於政府；另地皮附近範圍並沒有政府污水渠，中標者亦須自費興建污水處理及排放設施，並負責日後的管理及維修。綜合市場資訊，上述地皮估值約2.23億至3.1億元，每方呎樓面地價約2720至3800元。