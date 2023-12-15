明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

信置財團19億奪市建局九龍城項目 樓面價4694元 黃永光：為集團土儲添佳地

【明報專訊】樓市氣氛持續疲弱、加上高息環境未變，近期發展商投地意欲偏低，更接連有地皮流標收場，惟信置（0083）卻在淡市中突圍而出積極投地，最新以19.34億元作價，與招商局置地（0978）、鷹君（0041）合組財團，中標市建局九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，每方呎樓面價約4694元，較市場估值下限5740元低約18%。連同此中標項目，信置過去1年多已斥資近100億元，投得東九龍3個發展項目，可建總樓面168.53萬方呎，打造系內東九龍新版圖。

明報記者 甘潔瑩

上述市建局盛德街/馬頭涌道前公務員建屋合作樓宇試點項目，11月截標時共收6份標書，最終由信置牽頭財團奪標，每方呎樓面價約4694元。

相較去年10月，信置投得市建局土瓜灣榮光街項目、每方呎樓面價8571元低45%。

1年斥近百億 投得東九3項目

信置副主席黃永光表示，集團非常高興與伙伴招商局置地、鷹君合作投得優質用地，顯示集團對香港、國家發展前景充滿信心。

黃永光又認為，項目位置優越，亦屬九龍優質中小學校網，而區內發展成熟，鄰近港鐵宋王臺站、土瓜灣站，為集團土地儲備增添一幅上佳地皮，將發展成優質、舒泰適意的住宅。

招商局置地回應，項目鄰近啓德新發展區，待物業落成後，相關配套設施，將與區內大型基建發揮協同效應。

樓面價較去年榮光街項目低逾四成

美聯測量師行董事林子彬表示，項目入標反應不俗，惟未來東南九龍不乏一手新供應，加上息口仍高企，令發展成本及風險增加，故發展商出價審慎，批出地價遠低於市場預期。不過，他認為是次屬公務員合作社試點項目，即使地價比市場預期低，但仍成功批出發展，有助日後釋出更多同類項目作重建。

總樓面逾41萬呎 料提供640伙

資料顯示，上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙；項目11月截標共收6份標書，大部分屬港資發展商，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐、嘉華（0173）。

按發展合約，中標者需在項目內預留3個低層住宅單位，予市建局推行原址「樓換樓」計劃。據悉，今次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，局方將劃一收取40%分紅。綜合市場估計，項目截標前的估值約23.8億至31.1億元，每方呎樓面價約5740至7500元。

相關字詞﹕樓換樓計劃 林子彬 黃永光 鷹君 招商局置地 信置 盛德街/馬頭涌道發展項目

上 / 下一篇新聞

美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間
美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間
鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息
鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息
東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力
東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力
港股一彈即散 北水走資3個月最多
港股一彈即散 北水走資3個月最多
指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口
指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口
京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限
京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限
碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債
碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債
港上季本地居民總收入升9.6%
港上季本地居民總收入升9.6%
貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈
貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈
永信至誠明年落戶 在港培養人才
永信至誠明年落戶 在港培養人才
網龍完成分拆海外教育在美上市
網龍完成分拆海外教育在美上市
九巴龍運可用WeChat Pay HK付費
九巴龍運可用WeChat Pay HK付費
通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元
通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元
央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高
央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高
Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來
Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來
張兆聰：高息股強勢 粵海可炒落後
張兆聰：高息股強勢 粵海可炒落後
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：太古硬淨 中長線續持有
植耀輝：太古硬淨 中長線續持有
方保僑：生成式人工智能發展快 開創全新時代
方保僑：生成式人工智能發展快 開創全新時代
技術取勝：萬洲或回試50天線
技術取勝：萬洲或回試50天線
盧駿匡：恒指短期有望呈技術反彈
盧駿匡：恒指短期有望呈技術反彈
結好證券傳經紀生意唔達標 將勸退
結好證券傳經紀生意唔達標 將勸退
劉思明：利率有望回落 醫藥股或追落後
劉思明：利率有望回落 醫藥股或追落後
周顯：沒市場就天下無賊
周顯：沒市場就天下無賊
湯文亮：美聯儲停加息 小心樓市反彈
湯文亮：美聯儲停加息 小心樓市反彈
長沙住宅地今截標 業界憂流標
長沙住宅地今截標 業界憂流標
何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成
何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成
內地專才5.2萬租賽西湖3房
內地專才5.2萬租賽西湖3房
必嘉坊系列累售459伙 吸金28億
必嘉坊系列累售459伙 吸金28億
陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位
陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位