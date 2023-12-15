報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年12月15日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間
鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息
東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力
港股一彈即散 北水走資3個月最多
指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口
京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限
碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債
港上季本地居民總收入升9.6%
貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈
永信至誠明年落戶 在港培養人才
網龍完成分拆海外教育在美上市
九巴龍運可用WeChat Pay HK付費
通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元
央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高
Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來
張兆聰：高息股強勢 粵海可炒落後
港元定存高息精選
植耀輝：太古硬淨 中長線續持有
方保僑：生成式人工智能發展快 開創全新時代
技術取勝：萬洲或回試50天線
盧駿匡：恒指短期有望呈技術反彈
結好證券傳經紀生意唔達標 將勸退
劉思明：利率有望回落 醫藥股或追落後
周顯：沒市場就天下無賊
湯文亮：美聯儲停加息 小心樓市反彈
信置財團19億奪市建局九龍城項目 樓面價4694元 黃永光：為集團土儲添佳地
長沙住宅地今截標 業界憂流標
何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成
內地專才5.2萬租賽西湖3房
必嘉坊系列累售459伙 吸金28億
陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位
技術取勝：萬洲或回試50天線
【明報專訊】創科上望90元沽壓大（圖）
上 / 下一篇新聞
美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間
鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息
東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力
港股一彈即散 北水走資3個月最多
指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口
京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限
碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債
港上季本地居民總收入升9.6%
貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈
永信至誠明年落戶 在港培養人才
網龍完成分拆海外教育在美上市
九巴龍運可用WeChat Pay HK付費
通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元
央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高
Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來
張兆聰：高息股強勢 粵海可炒落後
港元定存高息精選
植耀輝：太古硬淨 中長線續持有
方保僑：生成式人工智能發展快 開創全新時代
技術取勝：萬洲或回試50天線
盧駿匡：恒指短期有望呈技術反彈
結好證券傳經紀生意唔達標 將勸退
劉思明：利率有望回落 醫藥股或追落後
周顯：沒市場就天下無賊
湯文亮：美聯儲停加息 小心樓市反彈
信置財團19億奪市建局九龍城項目 樓面價4694元 黃永光：為集團土儲添佳地
長沙住宅地今截標 業界憂流標
何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成
內地專才5.2萬租賽西湖3房
必嘉坊系列累售459伙 吸金28億
陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位
美聯儲「放鴿」料明年減息3/4厘 港元拆息續回落 分析：P料先橫行一段時間
鮑威爾：毋須等通脹回落至2%才減息
東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力
港股一彈即散 北水走資3個月最多
指內地車企與日韓差距大 上汽：港可作國際展示窗口
京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限
碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債
港上季本地居民總收入升9.6%
貿發局料明年港出口增逾4% 將受惠市場對電子產品需求反彈
永信至誠明年落戶 在港培養人才
網龍完成分拆海外教育在美上市
九巴龍運可用WeChat Pay HK付費
通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元
央行有望退出負利率 日圓兌港元創4個月高
Temu入稟美法院 控Shein脅迫供應商斷往來
張兆聰：高息股強勢 粵海可炒落後
港元定存高息精選
植耀輝：太古硬淨 中長線續持有
方保僑：生成式人工智能發展快 開創全新時代
盧駿匡：恒指短期有望呈技術反彈
結好證券傳經紀生意唔達標 將勸退
劉思明：利率有望回落 醫藥股或追落後
周顯：沒市場就天下無賊
湯文亮：美聯儲停加息 小心樓市反彈
信置財團19億奪市建局九龍城項目 樓面價4694元 黃永光：為集團土儲添佳地
長沙住宅地今截標 業界憂流標
何文田山畔3房2650萬沽 業主損手四成
內地專才5.2萬租賽西湖3房
必嘉坊系列累售459伙 吸金28億
陳秉志7000萬沽觀塘廣場4舖位
prev
next