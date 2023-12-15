通脹降溫 歐英維持利率不變 美股早段續創新高 蘋果逼200美元

美國11月零售銷售額出乎意料按月增0.3%，經濟師原預期按月跌0.1%，反映消費者在購物旺季的支出仍強勁，有助美國經濟軟着陸。市場預期美聯儲加快減息，美匯指數昨晚跌至102水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚跌至4.37厘，較周三下滑多達25個基點。美國10年期國債孳息率昨在4厘以下徘徊，是8月以來首次。美元轉弱，期金昨晚升3%至每盎司2057.4美元。受美國原油庫存減少等影響，國際油價午夜前升逾3%。

原油庫存減 國際油價升逾3%

歐洲央行昨連續第二次議息會議維持關鍵利率不變，隔夜存款利率維持4厘，符合市場預期。歐洲央行預期，融資條件趨緊正抑制需求，有助於通脹降溫，料整體通脹將在明年逐步下降。歐洲央行將歐元區明年通脹率預測，由9月時預測的3.2%，大幅下調至2.7%，並預計通脹將在2025年接近2%的目標，反映其預計通脹增長快將受控。議息聲明又刪去「預計通脹將在太長時間內，保持在過高水平」的內容，被視為歐洲央行趨向鴿派的迹象。

隨着通脹顯著降溫，歐洲央行決定加快推進資產負債表正常化。新冠疫情期間的「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」到期證券本金再投資，將在明年上半年持續，但到下半年將會把投資組合規模平均每月縮減75億歐元（約644億港元），並在明年底完全停止PEPP的再投資。由於「資產購買計劃（APP）」已停止到期證券本金再投資，令APP投資組合規模正以可預測的速度下降。

英倫銀行昨亦宣布連續第三次會議維持關鍵利率在5.25厘不變，但警告不要預期很快會減息。英倫銀行長貝利（Andrew Bailey）稱，今年已取得重大進步，但仍有一段路要走，央行將採必要的決策，在必要時保留加息的選項。

英鎊兌美元急升逾1%

不過與歐元區一樣，英國經濟停滯不前，並將在明年持續疲軟。經濟學家警告，若歐央行和英倫銀行將關鍵利率維持在當前水平太久，可能會導致經濟衰退。與美聯儲預告明年可能減息0.75厘相比，歐洲央行與英倫銀行對減息的態度相對有保留。歐元兌美元昨晚升逾1%至1.0997，逼近1.1。英鎊兌美元昨晚亦升逾1%至1.2754，刷新8月以來高位。

（綜合報道）

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