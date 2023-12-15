永信至誠明年落戶 在港培養人才

【明報專訊】政府資訊科技總監辦公室聯同香港互聯網註冊管理有限公司昨舉行「網絡安全技術論壇 2023」，內地網絡安全公司永信至誠（滬：688244）宣布明年將落戶香港。永信至誠董事長蔡晶晶表示，網絡安全技術擁有很強的通用性，不會因地域差異而出現很大變化，相信香港是公司步向全球化發展最合適的地方。
為港Web3初創「注入安全基因」
永信至誠主要業務包括網絡安全人才培養和測試評估，蔡晶晶指出，香港的金融環境和規管已有非常好的基礎機制，現時進入數碼化轉型階段，市場對安全人才培養及安全測試評估的服務需求迫切。公司已完成企業境外投資（ODI）備案，可在港投資，第一步會由管理層在港培養人才及建立本地團隊，料成立初期將由數十人團隊啟動業務。
蔡晶晶表示，永信至誠過去這些年服務客戶包括區塊鏈、人工智能、車聯網等不同細分賽道，可為香港Web3初創企業「注入安全基因」，由研發及開發過程加入外部安全能力，公司亦已具備系統安全測試能力。
人才培養方面，公司已與港專成立首個國產網路靶場，亦會設計合適課程，香港年輕人可從中學習網絡安全技能，在港數碼化轉型期間尋找合適工作。以內地為例，從事網絡安全工作的收入已高於傳統資訊科技人員。