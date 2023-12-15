碧桂園31億售珠海萬達商管持股還債

碧桂園旗下碧桂園地產昨公布，已足額支付「22碧地02」債券回售的本金及利息，債券於昨日摘牌。報道引述接近資本市場人士稱，碧桂園新用於兌付「22碧地02」本息的資金源於其出售珠海萬達商管股權所得。該隻債券為CDS債券，當時應是用珠海萬達商管股權做抵押，如今出售，可用來兌付該筆債券。上述市場人士透露，目前珠海萬達商管或已與部分舊投資人形成償債方案，償債金額較最初投資金額有所折扣。另外，珠海萬達商管還向部分舊投資人支付一定比例過渡資金。

此外，對於有傳京東、蘇寧擬退出珠海萬達戰投一事。內媒引述知情人士稱，京東、蘇寧、融創投資的是珠海萬達商管母公司大連萬達商管，因此不在此次珠海萬達商管年底到期的對賭協議範圍內。據悉，簽署對賭協議是碧桂園、PAG（太盟投資）、華平投資、永輝超市等，因其投資的是珠海萬達商管，享有到期贖回權。目前碧桂園、永輝超市（滬：601933）已出售珠海萬達商管股權。

永輝售大連萬達商管持股

王健林好友接盤

永輝超市昨發公告，公司擬向大連御錦貿易出售其持有大連萬達商業管理集團3.89億股，佔萬達商管總股本的1.43%，轉讓價格45.3億元。不過，雖然王健林的「朋友圈」接連退場，但據指今次接盤的大連御錦貿易其母企為大連一方集團，而大連一方實際控制人孫喜雙是王健林多年好友，以往亦經常投資王健林旗下公司。

至於日前PAG公布，已與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。在新協議下，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。