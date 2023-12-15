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經濟

京滬齊救樓市 首套房首期降至三成 分析：市場信心弱 出招影響有限

【明報專訊】近日中央經濟工作會議對救樓市、解決內房債務措施着墨不多，僅總結近月已公布的措施，更提及房企「出清」，再次引發市場憂慮。不過北京、上海兩大一線城市昨再次突擊推出樓市調整政策，單是北京便出4招，包括將首套住房個人住房貸款最低首付款比例統一下調為30%；二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調為城六區50%、非城六區40%等。

明報記者 方楚茵

北京同時亦調整了普宅認定標準；又取消了房價過快上行階段北京市對房貸年限的從嚴管控，由目前最長25年恢復至30年；以及降低商業銀行新發放房貸利率政策下限。

北京延長房貸年限至30年

上海亦出兩招，包括調整了普通住房標準及優化差別化住房信貸政策。當中後者主要是將首套住房商業性個人住房貸款利率下限，調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，最低首付款比例調整為不低於30%。二套住房商業性個人住房貸款利率下限，調整為不低於相應期限貸款LPR加30個基點，最低首付款比例調整為不低於50%；於個別地區，利率下限調整為不低於相應期限LPR加20個基點；最低首付比例調整為不低於40%。

值得留意的是，北京一向是四大一線城市中調控最嚴格，今次卻以4招助力樓市，被視為新一輪啟動樓市救市政策。據內媒引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次北京推出了4項重磅政策，充分說明當前北京從支持合理住房消費角度出發，繼續推出有力政策，鞏固和推進房地產市場的企穩向好發展態勢。

調整幅度微 網民：未能「一步到位」

券商銀河聯昌中國和香港研究主管鄭懷武指出，此前已有50個內房融資「白名單」至今次北京、上海出招，因為北京之前首付等調控政策仍然較二線城市為緊，仍有空間出政策，對市場是正面訊息。不過由於市場信心薄弱，買家仍然非常保守，相信招數對市場影響有限。

今年7月，中央政治局會議定調要適時調整優化房地產政策後，隨後在8月底由廣州啟動四大一線城市的「認房不認貸」，將「賣一買一」的首付比例大幅降低及降低月供壓力，當時被視為樓市築底訊號。不過，隨後的「金九銀十」政策成色不足，加上爛尾樓問題依然存在，購房者信心不足等問題，政策效力未能強而有力傳導至實體市場。

此前北京個人購首套房，普通住宅首付比例為35%，非普通住宅首付比例為40%；個人購買二套房，普通住宅首付比例為60%，非普通住宅首付比例為80%等，今次調整幅度不太大，亦被內地網民指救市政策未能「一步到位」。

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