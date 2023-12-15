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經濟

港股一彈即散 北水走資3個月最多

【明報專訊】美國聯儲局維持利率不變，並預計明年減息0.75厘，刺激隔晚道指狂升逾500點創歷史高位，但港股昨早段曾升近350點即遇阻力，加上A股下跌，恒指收市升173點，至16,402點，10天線得而復失，成交回升至1022億元，北水大舉流出近百億元，為3個月最多，公用股、地產股炒上，但科技股弱勢，證券界形容，昨日恒指一彈即回，反映港股走勢、氣氛皆弱，短期望守住16,000點關口。

成交回升至1022億

隨隔晚美股急升，恒指昨高開190點後升幅擴大，一度升349點兼重上10天線，但高位遇阻力，午後升幅一度只有90點，收市只升173點；國指升22點，收報5573點；科指升12點，收報3698點。恒指略彈，北水即淨沽97億元，是9月11日後最多，盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）三大指數ETF合共遭北水淨沽近78億元；科技股亦遭北水沽貨，騰訊控股（0700）、美團（3690）分別被淨沽近5億元及1.6億元，小米（1810）亦被沽2.1億元。

五大升幅藍籌4為公用股

昨天藍籌升幅五大股份中首4名均為公用股，創科實業（0669）急升近一成，收報87.15元，為藍籌升幅榜首名，公布重組系內持有的英國鐵路車輛租賃業務架構的長建（1038）升8.7%至43.2元。

匯豐發表報告跟進長建、電能實業（0006）及港燈（2638）的非交易路演活動，指三公司在健康的資產負債表支持下，正尋求優化資本分配，藉此改進股東回報，包括維持漸進的股息分派，其中按長建及電能過往的紀錄，會在出手時保持紀律，意味其參與具增益能力的收購項目，有望成為潛在的催化劑，給予3家公司「買入」評級，順序依次為先選長建、港燈及電能。

減息預期升溫，對息口敏感的本地地產股昨亦全線炒上（見表），領展（0823）亦升逾4%至40.3元；銀行股亦靠穩，其中匯控（0005）升0.7%至61元的1個月高位；科技股則跑輸大市，騰訊、阿里巴巴（9988）偏軟，網易（9999）跌逾3%報163元，成跌幅最大藍籌。

分析料明年真正減息才好轉

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股昨明顯受A股下跌影響，市場預期減息，但推升的不是科技股而是公用股，證明市場的信心與氣氛欠佳，但相信下跌空間不大，近日見大市跌至16,000點附近有投資者撈底，可以此為指標。阿仕特朗資產管理董事鄭家華形容，港股走勢「弱過藥煲」，外資、散戶不敢買貨，相信要到明年真正減息時才真正好轉。

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