東亞料明年港經濟增3.5% 旅遊和消費可釋放潛力

料內房銷售將穩定下來

內地經濟方面，蔡永雄表示內地首3季經濟增長5.2%為相當不錯，主要受惠於消費及服務業帶動，而基建及製造業亦表現較好，抵消部分受內房投資疲弱所拖累的影響；內房方面，他提到中國政府近年來於房地產板塊積極施政，內房經過約兩年的整固，預計內地房地產銷售量將於低位穩定下來，短期內大幅復蘇的機會不大；出口方面，蔡永雄指內地外貿今年負增長，但內地出口佔全球出口約為14.4%，屬偏高的數字，出口經兩年調整後，有機會於明年回穩及輕微增長。

中國明年GDP料增5%

蔡永雄提到，內地除傳統的財政及貨幣政策外，亦有改善資本市場、改善民營企業營商環境，以及化解內房和地方債務風險，令其經濟穩定地增長，預料內地明年經濟增長可達5%；另外，他指出內地最近增發額外國債，抽緊短期利率，需依靠降準以釋放資金的流動性，認為隨時有機會降準，相信短期內會下調存款準備金率（RRR）0.25百分點，及後或再下調0.25百分點1至2次；減息方面，他預料內地明年第一季輕微減息10至20點子（100點子等於1厘）。