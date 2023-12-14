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經濟
國際金融

阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%

【明報專訊】本周宣誓就任阿根廷總統的極右自由主義經濟學家米萊伊（Javier Milei），一上任就啟動「休克療法」，宣布將阿根廷披索的官方匯率，貶值至每美元兌800阿根廷披索，相當於將貨幣大幅貶值54％，不過此官方匯率仍高於每美元兌1070披索的黑市價。自2019年以來，阿根廷透過嚴格的資本管制，緩和本幣貶值速度，卻令官方匯率與黑市價存在巨大差異。

政府部門削半 減交通能源補貼

阿根廷央行昨亦發表聲明，將基準利率維持在133厘，並計劃在阿根廷披索大幅貶值後，每月穩定貶值2%。除了將貨幣貶值，新政府又公布一系列削減開支措施，包括將政府部門數量縮減一半，取消運輸、公共工程、醫療、教育等部門，以縮減政府規模，並取消任何公共工程項目的招標，擱置尚未展開的工程項目，並減少對交通及能源等國民補貼。

IMF：措施「大膽」 助私企發展

國際貨幣基金組織（IMF）形容，阿根廷新政府的措施「大膽」（bold），並表示它們將有助於為私營企業的發展創造環境。IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，歡迎這些果斷的措施，形容這是「恢復穩定和重建國家經濟潛力的重要一步」。阿根廷目前對IMF的債務高達440億美元（約3432億港元），全國四成人口陷入貧困。

阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）反覆強調政府「沒錢了」，預告新措施在短期內將會帶來痛苦，在情况改善前，預計這些措施將在未來數月推高通脹，但政府仍有必要削減財赤，應對經濟危機。

卡普托稱，阿根廷需解決相當於GDP 5.5%的嚴重財政赤字，並認為阿根廷對財赤「上癮」，在過去123年，有113年錄得財赤，需從根本解決這問題，並控制高達3位數百分比的通脹升幅。該國10月通脹率按年升142.7%

經濟部長：未來數月推高通脹

自稱「無政府資本主義者」 的米萊伊，競選時主張關閉阿根廷央行，以美元取代本幣。不過他上任後，任命央行前行長卡普托為經濟部長，並由卡普託的盟友掌管央行，預示激進的美元化改革須待經濟穩定後才能進行。

阿根廷過去數十年經常出現嚴重通脹、債務違約、銀行擠提，以及隨之而來的政治不穩。歷年無論左翼或右翼政府上台也無法扭轉困局。左翼政府往往通過耗用儲備及印鈔來推動大型社會計劃。

2015年上台的保守派馬克里（Mauricio Macri）政府試圖減少相關支出，但面對工會及貧民大規模抗議，改革最後失敗告終。馬克里政府的主要政績是從IMF獲得巨額貸款，這卻導致該國面臨償付困難。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕休克療法 國際貨幣基金組織（IMF） 削赤 貶值 阿根廷披索

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