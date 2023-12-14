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香港地產

Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場

【明報專訊】受惠於低息環境及需求強勁，本港共居住宅（Co Living）市場10年前曾雨後春筍般崛起，不少營運商加入競爭，但受制於過去3年新冠疫情打擊需求及過去1年高息環境持續，此行業已出現汰弱留強，Dash Living屬於在市場整固過程中愈做愈大的強者之一，集團去年伙拍國際房地產資產管理公司經營不少項目，至今管理共8個項目。Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭在專訪中表示，集團強項是管理及營運為物業增值，旗下共居住宅單位普遍月租1萬多至2萬多元，以月薪逾4萬元年輕專業人士為目標客戶，未來擬繼續在本港及其他城市物色投資機會。

Dash Living旗下位於上環荷里活道的共居住宅「Dash Living on Hollywood」上周舉辦開幕禮，創辦人及行政總裁李灝庭及合作伙伴保德信房地產（PGIM Real Estate）代表均有出席；保德信房地產是保德信金融集團（Prudential Financial, Inc.；美：PRU）旗下全球投資管理機構，截至今年6月底，資產管理規模為2100億美元。

Dash Living on Hollywood於去年11月以約8億元完成收購，由Dash Living及保德信房地產合資管理，這是國際物業投資公司Hines及本地物業投資公司概念資本在2021年8月，斥資9.8億元收購尖沙嘴寶勒巷21號的晋逸精品酒店、再引入Dash Living把該物業發展為共居住宅「Dash Living on Prat」，並於今年3月開幕後，Dash Living今年在本港開幕的第二個共居住宅項目，令項目總數已增至8個。

李灝庭在Dash Living on Hollywood開幕禮後接受專訪時表示，Dash Living在去年管理由知名房地產資產管理公司收購近5億美元總資產價值的租住單位，當中，主要是本港共居住宅項目，除了上述的Dash Living on Hollywood及Dash Living on Prat，尚有一些仍在推進中、未公開的項目。

能夠伙拍保德信房地產等國際房地產資產管理公司，拓展本港共居住宅市場，李灝庭及Dash Living當然有過人之處及競爭優勢。

李灝庭在17歲時已開始自己做生意，畢業後創辦過團購公司uBuyiBuy.com，開業半年、即2010年底已獲全球最大的團購網Groupon收購，賺得一筆可觀利潤，當時22歲的他已經以620萬元買入灣仔尚翹峰一個兩房單位，2014年更創立Dash Living，2016年成為榮登《福布斯》亞洲版30歲以下青年才俊榜（30 Under 30）的企業家。

月薪逾4萬年輕專業人士為目標租戶

談到Dash Living，李灝庭表示，「Dash」中譯是短跑，顧名思義，Dash Living目標租戶包括像他一樣向着事業目標奔跑的年輕專業人士，他們往往從事科技、金融等高增值行業或在公司任職中高層，月薪高達4萬元或以上，故有能力每月支付1萬多至2萬多元租用Dash Living共居住宅單位。資料顯示，Dash Living目前除了在本港經營8個共居住宅項目外，亦在新加坡、日本東京和澳洲悉尼經營此生意，現時總共有24個項目及超過2000間客房。

尖沙嘴項目呎租100元 包多項增值服務

Dash Living on Prat今年3月正式開幕，房間建築面積由215至377方呎，當時月租由2.15萬元起，即呎租達100元，不少人認為偏高。李灝庭強調，Dash Living on Prat以至Dash Living其他共居住宅項目租戶，不止是向Dash Living租一間房，而可以同時使用本港、新加坡、東京及悉尼等24個共居住宅項目的資源，包括當中的公共空間，租戶舉辦的活動亦可免費參加。

李灝庭表示：「如果你只是看呎租100元，當然是偏高，但此租金其實包括很多增值服務。」

平均租金較1年前回升 仍低疫前逾一成

上周舉辦開幕禮的Dash Living on Hollywood，李灝庭表示，此項目提供148間套房，已投入運作兩個多月，現時入住率逾九成，長、短租客各佔一半，短租每日房價約1000元，長租每月房價1.5萬元起。

李灝庭表示，Dash Living旗下共居住宅項目，短租較長租的平均日租高，集團亦會因應市况調整長短租的比例。他解釋，在一年之前，由於本港仍然受累於新冠疫情封關，訪港旅客大減，故此對短租需求不大，Dash Living把大部分單位以長租方式出租；隨着目前疫情受控、經濟復常，不論短租及長租需求均回升，因此平均租金較一年前已回升不少，但仍較2020年首季疫情爆發前低逾一成，未來仍有很大的改善空間。

看好業務前景 股東增加投資

雖然Dash Living已與不少國際房地產資產管理公司合作拓展本港、新加坡、東京和悉尼共居住宅項目，強強聯手已有一定優勢，但李灝庭稱，與一年多前相比，目前本港、新加坡及澳洲息口已明顯上升，而高息環境屬不利房地產投資。他表示，Dash Living的應對之道，便是專注營運，令管理的共居住宅項目可增加現金流，當中，包括重新設計物業增加收入及善用科技降低成本，在此前提下，他相信Dash Living未來在本港及其他共居住宅市場繼續有收購資產壯大的擴展機會，而他及其他股東過去逾一年已增加投資數以百萬美元計。

明報記者葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕保德信房地產 外資基金 Dash Living on Hollywood 共居住宅 Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭

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