Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場

Dash Living旗下位於上環荷里活道的共居住宅「Dash Living on Hollywood」上周舉辦開幕禮,創辦人及行政總裁李灝庭及合作伙伴保德信房地產(PGIM Real Estate)代表均有出席;保德信房地產是保德信金融集團(Prudential Financial, Inc.;美:PRU)旗下全球投資管理機構,截至今年6月底,資產管理規模為2100億美元。

Dash Living on Hollywood於去年11月以約8億元完成收購,由Dash Living及保德信房地產合資管理,這是國際物業投資公司Hines及本地物業投資公司概念資本在2021年8月,斥資9.8億元收購尖沙嘴寶勒巷21號的晋逸精品酒店、再引入Dash Living把該物業發展為共居住宅「Dash Living on Prat」,並於今年3月開幕後,Dash Living今年在本港開幕的第二個共居住宅項目,令項目總數已增至8個。

李灝庭在Dash Living on Hollywood開幕禮後接受專訪時表示,Dash Living在去年管理由知名房地產資產管理公司收購近5億美元總資產價值的租住單位,當中,主要是本港共居住宅項目,除了上述的Dash Living on Hollywood及Dash Living on Prat,尚有一些仍在推進中、未公開的項目。

能夠伙拍保德信房地產等國際房地產資產管理公司,拓展本港共居住宅市場,李灝庭及Dash Living當然有過人之處及競爭優勢。

李灝庭在17歲時已開始自己做生意,畢業後創辦過團購公司uBuyiBuy.com,開業半年、即2010年底已獲全球最大的團購網Groupon收購,賺得一筆可觀利潤,當時22歲的他已經以620萬元買入灣仔尚翹峰一個兩房單位,2014年更創立Dash Living,2016年成為榮登《福布斯》亞洲版30歲以下青年才俊榜(30 Under 30)的企業家。

月薪逾4萬年輕專業人士為目標租戶

談到Dash Living,李灝庭表示,「Dash」中譯是短跑,顧名思義,Dash Living目標租戶包括像他一樣向着事業目標奔跑的年輕專業人士,他們往往從事科技、金融等高增值行業或在公司任職中高層,月薪高達4萬元或以上,故有能力每月支付1萬多至2萬多元租用Dash Living共居住宅單位。資料顯示,Dash Living目前除了在本港經營8個共居住宅項目外,亦在新加坡、日本東京和澳洲悉尼經營此生意,現時總共有24個項目及超過2000間客房。

尖沙嘴項目呎租100元 包多項增值服務

Dash Living on Prat今年3月正式開幕,房間建築面積由215至377方呎,當時月租由2.15萬元起,即呎租達100元,不少人認為偏高。李灝庭強調,Dash Living on Prat以至Dash Living其他共居住宅項目租戶,不止是向Dash Living租一間房,而可以同時使用本港、新加坡、東京及悉尼等24個共居住宅項目的資源,包括當中的公共空間,租戶舉辦的活動亦可免費參加。

李灝庭表示:「如果你只是看呎租100元,當然是偏高,但此租金其實包括很多增值服務。」

平均租金較1年前回升 仍低疫前逾一成

上周舉辦開幕禮的Dash Living on Hollywood,李灝庭表示,此項目提供148間套房,已投入運作兩個多月,現時入住率逾九成,長、短租客各佔一半,短租每日房價約1000元,長租每月房價1.5萬元起。

李灝庭表示,Dash Living旗下共居住宅項目,短租較長租的平均日租高,集團亦會因應市况調整長短租的比例。他解釋,在一年之前,由於本港仍然受累於新冠疫情封關,訪港旅客大減,故此對短租需求不大,Dash Living把大部分單位以長租方式出租;隨着目前疫情受控、經濟復常,不論短租及長租需求均回升,因此平均租金較一年前已回升不少,但仍較2020年首季疫情爆發前低逾一成,未來仍有很大的改善空間。

看好業務前景 股東增加投資

雖然Dash Living已與不少國際房地產資產管理公司合作拓展本港、新加坡、東京和悉尼共居住宅項目,強強聯手已有一定優勢,但李灝庭稱,與一年多前相比,目前本港、新加坡及澳洲息口已明顯上升,而高息環境屬不利房地產投資。他表示,Dash Living的應對之道,便是專注營運,令管理的共居住宅項目可增加現金流,當中,包括重新設計物業增加收入及善用科技降低成本,在此前提下,他相信Dash Living未來在本港及其他共居住宅市場繼續有收購資產壯大的擴展機會,而他及其他股東過去逾一年已增加投資數以百萬美元計。

