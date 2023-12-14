石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成

教育機構月租5萬進駐ONE VISTA

另有新式工廈獲租客追捧，位於屯門新合里1至3號ONE VISTA，原由鄧成波兒子旗下陞域集團和佳源國際（2768）持有，2018年起拆售，而陞域集團亦於同年以26.2億元售出持有3個項目共70.1%權益予以佳源。ONE VISTA今季租務暢旺，共錄得13宗，中原（工商舖）副分區營業董事伍樂民表示，最新租務成交為2樓03室，面積3052方呎，獲提供學前訓練的教育機構以月租5萬元承租，呎租約16元。

伍氏稱，自政府提速發展北部都會區後，屯門區亦受惠，區內商業活動活躍，ONE VISTA提供單位面積選擇較多，配合到不同租戶如美容、教育、中醫及物理治療等行業的業務需求，因而帶動該廈租務交投上升，長遠租金走勢會穩步向上。

石鑑輝家族旺角舖租7萬 低高峰九成

此外，由石鑑輝家族持有旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地下E號舖，面積約380方呎，最新以7萬元承租，呎租約184元。據悉，商舖在零售旺市2013年，曾以月租63萬元租用，即現時租金從高位回落89%。資料顯示，友誠商業中心去年翻新，並在大廈外牆設巨型3D廣告牆。