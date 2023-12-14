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經濟
2023年12月14日星期四
股市最前線
總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位
長和系精簡英國列車租賃業務
11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期
港鐵下周六起接受Visa拍卡出入閘
屯門南延線簽62億建造合約
中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市
微盟曾挫近15% 稱不知股價跌因
大摩：外資續流出中資股 基金經理多拋售ADR
銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算
籲港人多些耐心 會看到港重拾光輝
阿里首席商業官 蔡英華傳已離職
中銀完成首筆數字人幣跨境大宗交易
華僑永亨前職員賄賂罪成 證監終身禁重投業界
阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%
與中國貨幣互換 部分償還IMF債務
美上月PPI按月持平
英10月GDP意外收縮
張兆聰：中央撐低空經濟 億航可吼
美元定存高息精選
技術取勝：中海油11.7元或有承接
劉思明：恒指力守近日低位 中小型股沽盤動力強
周顯：歐冠昇繼任人的啟示
湯文亮：私有化才有機會上富豪榜
毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%
利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗
尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%
寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標
石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成
Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場
伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
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