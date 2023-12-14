大摩：外資續流出中資股 基金經理多拋售ADR

大摩表示，與往年相比，今年12月的年底贖回壓力比以往更大，僅能開長倉的中國基金面臨壓力，不過主動長倉的基金經理大多都是賣出ADR和H股，以應對贖回需求。目前A股在外資中國投資組合中佔比為28%，為歷史最高位，與此同時，ADR則被減持得最多，該行稱，外資持有A股相對離岸股票的超配比例處於歷史高位，也是近期對中國資產採取防禦態度的一種表達。

南水連續4月淨流出1660億人幣

翻查今年滬深股通淨買淨賣紀錄，上半年只有兩個月是淨流出，淨走總額不足130億元人民幣，但下半年自8月以來，滬深股通已連續4個多月出現淨流出（見圖），其中8至11月累計淨流出逾1660億元人民幣。早前大摩曾發報告指出，自8月以來，主動長倉的基金經理一直在以平均每周7億美元的速度淨拋售中國內地及香港股票，其中每當MSCI中國指數反彈3%至5%後，資金流出往往會加速，並以內銀股最不受基金經理歡迎。