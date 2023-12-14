明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩：外資續流出中資股 基金經理多拋售ADR

【明報專訊】外資流出中國股票形勢未改，摩根士丹利報告指出，12月以來外資延續流出中國股票，在A股、H股、ADR選擇上，他們傾向於保留A股而賣出ADR，這種交易在過去兩周更出現加速情况，相對北向股票通在11月份錄得2.4億美元的資金流出，本月至今流出規模已增至28.2億美元。

大摩表示，與往年相比，今年12月的年底贖回壓力比以往更大，僅能開長倉的中國基金面臨壓力，不過主動長倉的基金經理大多都是賣出ADR和H股，以應對贖回需求。目前A股在外資中國投資組合中佔比為28%，為歷史最高位，與此同時，ADR則被減持得最多，該行稱，外資持有A股相對離岸股票的超配比例處於歷史高位，也是近期對中國資產採取防禦態度的一種表達。

南水連續4月淨流出1660億人幣

翻查今年滬深股通淨買淨賣紀錄，上半年只有兩個月是淨流出，淨走總額不足130億元人民幣，但下半年自8月以來，滬深股通已連續4個多月出現淨流出（見圖），其中8至11月累計淨流出逾1660億元人民幣。早前大摩曾發報告指出，自8月以來，主動長倉的基金經理一直在以平均每周7億美元的速度淨拋售中國內地及香港股票，其中每當MSCI中國指數反彈3%至5%後，資金流出往往會加速，並以內銀股最不受基金經理歡迎。

上 / 下一篇新聞

總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位
財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位
長和系精簡英國列車租賃業務
長和系精簡英國列車租賃業務
11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期
11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期
港鐵下周六起接受Visa拍卡出入閘
港鐵下周六起接受Visa拍卡出入閘
屯門南延線簽62億建造合約
屯門南延線簽62億建造合約
中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市
中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市
微盟曾挫近15% 稱不知股價跌因
微盟曾挫近15% 稱不知股價跌因
銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算
銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算
籲港人多些耐心 會看到港重拾光輝
籲港人多些耐心 會看到港重拾光輝
阿里首席商業官 蔡英華傳已離職
阿里首席商業官 蔡英華傳已離職
中銀完成首筆數字人幣跨境大宗交易
中銀完成首筆數字人幣跨境大宗交易
華僑永亨前職員賄賂罪成 證監終身禁重投業界
華僑永亨前職員賄賂罪成 證監終身禁重投業界
阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%
阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%
與中國貨幣互換 部分償還IMF債務
與中國貨幣互換 部分償還IMF債務
美上月PPI按月持平
美上月PPI按月持平
英10月GDP意外收縮
英10月GDP意外收縮
張兆聰：中央撐低空經濟 億航可吼
張兆聰：中央撐低空經濟 億航可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：中海油11.7元或有承接
技術取勝：中海油11.7元或有承接
劉思明：恒指力守近日低位 中小型股沽盤動力強
劉思明：恒指力守近日低位 中小型股沽盤動力強
周顯：歐冠昇繼任人的啟示
周顯：歐冠昇繼任人的啟示
湯文亮：私有化才有機會上富豪榜
湯文亮：私有化才有機會上富豪榜
毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%
毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%
利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗
利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗
尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%
尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%
寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標
寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標
石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成
石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成
Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場
Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場
伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合
伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合