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經濟

中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市

【明報專訊】一連兩天的中央經濟工作會議結束，當中承諾將產業政策作為明年的首要經濟任務，但未有暗示推出加強刺激措施，亦未有進一步就內房債務問題提出新措施令投資者失望，拖累A股、港股午後跌幅擴大，恒指收市跌145點，收報16,228點，大市成交金額再縮至754億元的一個月低位。

明報記者

中央經濟工作會議以穩求進，先立後破，大體原則與上周中共中央政治會議提出相若，未見有新重大措施。摩根大通表示，會議對內地樓市及地方政府與金融機構信貸問題，都只是總結近月已公布的措施而已，直言整個會議內容欠驚喜；該行又指出，會議雖然無再提及「房住不炒」，但相信有關政策方向中長期不變，又指目前內房的問題與投機無關，而是市場缺乏信心，預期內房股將繼續跑輸大市。

大摩：經濟增長5%偏樂觀

形容內房信貸壓力為內地經濟最大風險的摩根士丹利表示，會議確認中央明年只推行適度刺激措施，認為要維持經濟增長5%是偏向樂觀，該行維持明年內地實質經濟增長4.2%的預測，並預期中央會以較寬鬆的貨幣政策支持財政政策，例如由人民銀行透過中期借貸便利（MLF）及下調存款準備金，向市場注入流動性，及以地方政府特別債券（LGSB）和抵押補充貸款（PSL）去支持城中村改造。

中金：貨幣財政政策偏積極

中金指出，會議強調推進中國式現代化，明確以經濟建設為中心工作並注重落實應對，對改善市場風險偏好和提振信心有積極意義，其中財政政策相比去年的「加力提效」更加強調「適度加力」，貨幣政策從去年的「精準有力」調整為「靈活適度、精準有效」，貨幣及財政政策表述對市場偏積極。海通證券預計，2024年內地赤字率和專項債額度或略微抬升，貨幣政策或進一步穩健寬鬆，政策利率仍有一定調整空間，包括銀行間的資金利率和銀行存款利率。

港股方面，恒指周二反彈百多點後無而為繼，昨低開62點後反覆向下，跌勢持續，午後跌幅隨A股跌勢加劇，一度挫近230點，收市跌145點；國指跌63點，報5550點；科指跌44點，收報3686點。北水淨流入8.55億元，南水則淨流出95.9億元人民幣。A股跌幅午後亦加大，滬深300指數亦跌1.6%為一周最大單日跌幅，上證指數再跌穿3000點大關。

中央經濟工作會議未有推出新政策撐內房，內房股捱沽，融創（1918）插15%，旭輝（0884）挫10%。

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