港鐵下周六起接受Visa拍卡出入閘

港鐵表示，現時旗下重鐵網絡（機場快綫車站除外）每個車站已配備起碼兩部提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，全部港鐵站客務中心亦已增加電子支付服務。由12月23日起，乘客可使用感應式信用卡、扣帳卡或載有這兩項支付功能的裝置如手提電話及智能手表等，於信用卡讀卡器拍卡出入閘，未來會陸續增加可使用新支付功能閘機。

港鐵表示，感應式信用卡支付是港鐵自動收費系統長遠資產更新的其中一部分，計劃投入逾13億元，包括陸續提升重鐵網絡內超過2400部閘機，以及全部港鐵站客務中心的電子支付功能。明年第三季將展開信用卡支付第二階段，更多信用卡可作電子支付，港鐵亦計劃最快2026年在機場快綫更新閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務，自動收費系統資產更新計劃料於2028年完成。

二維碼乘車未納政府補貼計劃

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，正與全球不同公共交通營運商、政府部門等伙伴緊密合作，推動超過750個公共交通感應式支付項目；2023年財年Visa共錄得16億筆在公共交通系統上的感應式支付交易，按年增加超過30%。值得注意的是，港鐵早於2021年推出二維碼付費乘車服務，不過以相關支付工具付費至今仍未計入政府的公共交通費用補貼計劃。