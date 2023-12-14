明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港鐵下周六起接受Visa拍卡出入閘

【明報專訊】港鐵（0066）宣布由12月23日起分階段推出感應式信用卡乘搭港鐵服務，乘客當日起可於貼有淺藍色標示特定閘機使用Visa卡出入閘，明年第三季將涵蓋更多信用卡作支付。

港鐵表示，現時旗下重鐵網絡（機場快綫車站除外）每個車站已配備起碼兩部提供感應式信用卡支付功能的出入閘機，全部港鐵站客務中心亦已增加電子支付服務。由12月23日起，乘客可使用感應式信用卡、扣帳卡或載有這兩項支付功能的裝置如手提電話及智能手表等，於信用卡讀卡器拍卡出入閘，未來會陸續增加可使用新支付功能閘機。

港鐵表示，感應式信用卡支付是港鐵自動收費系統長遠資產更新的其中一部分，計劃投入逾13億元，包括陸續提升重鐵網絡內超過2400部閘機，以及全部港鐵站客務中心的電子支付功能。明年第三季將展開信用卡支付第二階段，更多信用卡可作電子支付，港鐵亦計劃最快2026年在機場快綫更新閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務，自動收費系統資產更新計劃料於2028年完成。

二維碼乘車未納政府補貼計劃

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，正與全球不同公共交通營運商、政府部門等伙伴緊密合作，推動超過750個公共交通感應式支付項目；2023年財年Visa共錄得16億筆在公共交通系統上的感應式支付交易，按年增加超過30%。值得注意的是，港鐵早於2021年推出二維碼付費乘車服務，不過以相關支付工具付費至今仍未計入政府的公共交通費用補貼計劃。

相關字詞﹕交通 港鐵 信用卡乘搭港鐵 電子支付

上 / 下一篇新聞

總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
總商會：18%受訪企業明年增港投資 投資大灣區意欲更高 拓東盟反應不一
財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位
財政部傳晤港銀行界 商提升國際金融地位
長和系精簡英國列車租賃業務
長和系精簡英國列車租賃業務
11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期
11月新增人幣貸款1.09萬億 遜預期
屯門南延線簽62億建造合約
屯門南延線簽62億建造合約
中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市
中經會無刺激措施 滬深港股齊跌 以穩求進未推新房策 摩通：料內房續跑輸大市
微盟曾挫近15% 稱不知股價跌因
微盟曾挫近15% 稱不知股價跌因
大摩：外資續流出中資股 基金經理多拋售ADR
大摩：外資續流出中資股 基金經理多拋售ADR
銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算
銀娛呂耀東：銀河三四期279億投資符預算
籲港人多些耐心 會看到港重拾光輝
籲港人多些耐心 會看到港重拾光輝
阿里首席商業官 蔡英華傳已離職
阿里首席商業官 蔡英華傳已離職
中銀完成首筆數字人幣跨境大宗交易
中銀完成首筆數字人幣跨境大宗交易
華僑永亨前職員賄賂罪成 證監終身禁重投業界
華僑永亨前職員賄賂罪成 證監終身禁重投業界
阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%
阿根廷「休克療法」 披索急貶54% 官方匯率仍高於黑市 央行稱每月續貶2%
與中國貨幣互換 部分償還IMF債務
與中國貨幣互換 部分償還IMF債務
美上月PPI按月持平
美上月PPI按月持平
英10月GDP意外收縮
英10月GDP意外收縮
張兆聰：中央撐低空經濟 億航可吼
張兆聰：中央撐低空經濟 億航可吼
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：中海油11.7元或有承接
技術取勝：中海油11.7元或有承接
劉思明：恒指力守近日低位 中小型股沽盤動力強
劉思明：恒指力守近日低位 中小型股沽盤動力強
周顯：歐冠昇繼任人的啟示
周顯：歐冠昇繼任人的啟示
湯文亮：私有化才有機會上富豪榜
湯文亮：私有化才有機會上富豪榜
毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%
毛玉萍子逾億沽嘉慧園 8年蝕8% 呎價險守3萬 低董建華兩年前價36%
利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗
利嘉閣廖偉強：料政府再減辣 明年買賣登記增至5.5萬宗
尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%
尚珩首宗二手即見紅 洋房5年蝕34%
寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標
寶翠灣1號實呎1.7萬沽 坪洲新指標
石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成
石門新式工廈W LUXE 5年帳蝕逾兩成
Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場
Dash Living李灝庭：續伙外資基金拓港共居市場
伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合
伙施羅德購東京住宅 擴房產投資組合