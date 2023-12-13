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基金特區：惠理基金看好明年黃金表現 料各央行續增儲備 投資需求上升

【明報專訊】市場觀望美國聯儲局本周公布議息結果下，日前金價失守每盎司2000美元。惠理基金ETF業務高級策略師趙善德認為，未來一年金價雖仍會隨減息預期及地緣政治局勢消息波動，但預期各地央行持續增加黃金儲備，以及投資者投資黃金需求上升等利好因素，將可支持金價長線向好，明年更有望再創歷史新高，挑戰2300美元。

本月初現貨金價一度高見2135美元，創下歷史新高，惟其後金價回軟，最近更跌穿2000美元。趙善德指出，月初金價升勢主要受到市場對美國減息預期升溫帶動，其後隨着市場樂觀情緒稍為降溫，投資者對減息態度轉為觀望，加上是次金價突破歷史高位為市場預期之內，部分投資者先行止賺，以致金價出現高位回吐，而非金價後勁不繼，從金價並未大幅回落至1800美元至1900美元，而是於2000美元附近徘徊，可見金價仍具一定支持。

金價2000美元徘徊 具一定支持

趙善德續稱，目前依然看好金價前景，認為金價仍未完全反映美國明年有望減息此因素，基於聯儲局實際的減息時間及減息幅度仍存不確定性，需視乎美國明年的經濟狀况而定，現時市場預測明年美國經濟「硬着陸」或「軟着陸」的機率均為約50%，倘若明年美國經濟出現衰退，將導致股市及其他風險資產價格波動，引發市場避險情緒，吸引資金流向黃金資產，同時更有望促使美國減息，參考過去的歷史，金價往往可於減息周期持續做好。

除減息外，趙善德認為，各地央行持續增加黃金儲備，對金價提供結構性支持，近年各地央行面對去全球化趨勢，以及地緣政治風險日增，均有意令央行儲備更多元化，如中國、波蘭及土耳其等地的央行近年也有增持黃金儲備，其中人行今年11月已是連續第13個月增持黃金，由於這將有助推進人民幣國際化，故預期未來人行有望持續增加黃金儲備。

各央行「吸金」助推升金價

世界黃金協會最新報告亦指出，來自各地央行的需求，是明年金價兩大利好因素之一，過去兩年各央行購入黃金對金價推動力超過預期，料2023年全年各央行對黃金的需求，將為金價帶來10%升幅，明年各央行有望繼續增持黃金，即使2024年全年各地央行吸金量不及過去兩年般高，只要整體吸金量高於過去平均水平，即超過450噸至500噸，也有助推升金價。再參考世界黃金協會的數據，自去年11月起計至今年10月底止，人行已連續12個月購入黃金，期內累計增加黃金儲備266噸，令總黃金儲備達到2215噸，但黃金在中國外匯儲備僅佔4.3%，意味未來仍有進一步提升的空間。

明年地緣政治或刺激金價

世界黃金協會預期，明年地緣政治風險有望成為另一支持金價因素，基於美國、歐盟及印度等地明年也有大選。趙善德補充，明年不僅美國總統大選有機會引發市場避險情緒，還要留意以巴衝突及俄烏戰事的發展，也有可能令地緣政治局勢轉趨緊張，短期刺激金價上升，但亦指出由於2024年市場充斥不確定因素，金價將隨美國經濟數據消息、市場對減息預期升降及地緣政治相關新聞而波動。

趙善德預期，金價今年底目標為穩站每盎司2100美元水平，目前市場較樂觀的預期為美國有望於明年第二季減息，這或有助推動金價於明年第三季挑戰2300美元，雖然金價於2000美元以上水平初期或會影響金飾需求，相信於金價穩站於此水平後，將加強消費者購買金飾保值的信心，支持飾金的需求，同時投資者對投資黃金的信心也將增強，推升與投資相關的黃金需求，如近期金價處於2000美元水平，黃金ETF的建倉逐步增加。

據世界黃金協會的數據，今年第三季全球黃金需求按年減少6%，資金從黃金ETF及相類投資產品流出是其中之一，但整體黃金需求仍高於歷史平均水平，且今年10月及11月從環球黃金ETF淨流出的資金正逐步減少，反映環球市場對黃金投資的需求正在增加。

回落至近1900美元可大注吸

鑑於未來金價有望反覆向上，趙善德建議投資者可於2000美元至2050美元水平分注吸納黃金資產，若金價短期回落至2000美元以下，甚至回調至貼近1900美元水平，投資者可考慮較大注吸納，而各類黃金資產中，實物黃金ETF於投資的方便度、透明度及靈活度均偏高，且交易成本相對偏低，但提醒選擇實物黃金ETF時仍要比較管理費。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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