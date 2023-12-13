YOHO WEST 周六第三輪賣280伙

YOHO WEST最新公布的銷售安排，涉280伙，本周四截票，周六上午9時開售，並分為A組及B組發售，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位，B組買家可購買1至2伙。今批單位涵蓋開放式至3房1套連工作間單位，折實價約322萬至895萬元，折實實呎10,569至15,776元，其中最平一伙為第3B座5樓B11單位，實用面積266方呎，開放式間隔，折實價321.73萬元，折實實呎12,095元。項目今期設1393伙，發展商先後公布5張價單共1071伙，經兩輪銷售後，暫售出約640伙。

已公布5張價單共涉1071伙

另恒地（0012）明年將有多個新盤推出，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，集團最快下月推大埔美新里及深水埗巴域街項目；紅磡Baker Circle最新一期則有望明年第三季推出，而土瓜灣馬頭圍道項目則有機會明年推。林又稱，啟德HENLEY PARK已經入伙，累售277伙，套現約26億元，平均成交價930萬元。

此外，信置（0083）西貢SILVERSANDS剛售出2座5樓5A室，實用面積1111方呎，4房雙套間隔，成交價2555.3萬元，實呎2.3萬元。信置牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙II，錄撻訂個案，為6座2樓A室特色戶，實用面積751方呎，3房連多功能房間隔，連406方呎平台，去年10月1990萬元售出，買家剛撻訂，以樓價5%計料損手約99.5萬元。