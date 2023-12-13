仲量聯行：樓價若再跌一成 負資產料見3萬宗

曾煥平表示，政府減辣對樓市沒有任何幫助，發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。他又稱，雖然市場預期美聯儲從明年中起降息，但樓價料將持續下跌，中小型住宅樓價明年將下滑約10%，重返2016年水平。他建議，政府全面撤銷冷卻樓市措施，並為首次置業的年輕人提供無息貸款，協助他們晉身置業階梯。

提議政府設首置無息貸款

另外，仲量聯行指出，截至上月本財政年度賣地收入目標僅實現14.2%，並有6幅地皮流標，政府將難以實現850億元的賣地收入目標。此外，該行認為，高息及疲弱的住宅銷售令發展商在招標地皮時更趨保守，預計未來數月有更多地皮流標，勢令政府的土地收入大幅減少，並影響未來基建發展的資金來源及市場氣氛。

籲恢復勾地制避免地皮流標

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，政府應適時檢討土地政策，建議更頻繁檢討標準補地價金額，宜調整為每6個月檢討，並恢復勾地表機制，增加售出地皮的機會，避免流標對市場造成負面的連鎖效應。