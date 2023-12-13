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經濟
2023年12月13日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
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湯文亮玩比特幣 出金2800萬做定存
余承東指抄襲 小米斥不實言論
劉思明：港股偏弱乏信心 資金轉內房股投機
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湯文亮：傳媒話「接火棒」 市民唔敢買樓
半新盤開放式戶轉售半數蝕讓 寬按效應浮現 平均蝕幅近13%超其他戶型
弦海1房350萬沽 5年蝕逾200萬
仲量聯行：樓價若再跌一成 負資產料見3萬宗
黃竹坑SOUTHSIDE商場首階段30租戶試業
YOHO WEST 周六第三輪賣280伙
ST. GEORGE'S MANSIONS盡覽加多利山美景
嘉道理道 歷史氛圍豐厚
基金特區：惠理基金看好明年黃金表現 料各央行續增儲備 投資需求上升
劉思明：港股偏弱乏信心 資金轉內房股投機
【明報專訊】港股反彈恒指升逾1%，1%升幅已經是近3周最大升幅，可見近期市况慘淡。港股成交偏弱，反彈未能吸引買盤跟進，信心不足促使資金在爆發力強的內房股投機。
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財經專欄
劉思明
數據尋寶
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