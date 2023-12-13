Google應用程式商店 陪審團裁定壟斷

創作《堡壘之夜》等遊戲的Epic Games，2020年在美國入稟控告Google，濫用在應用程式商店市場的支配地位，阻止其他商店參與，又要求應用程式開發商，必須綑綁使用公司的支付系統，否則將程式下架，再收取不合理地高的30%平台中介費。Epic Games更指控，Google有系統地刪除內部通訊，掩飾違反市場競爭的行為。Google就反駁，正與蘋果公司（美：AAPL）激烈競爭，因而調低收費，形容水平是有競爭力，這不是壟斷市場會發生的事。

Epic Games勝訴

CEO：30%中介費將成歷史

陪審團經過不足4小時討論，最後一致裁定Epic Games勝訴，法院下月開始擬定，要求Google作出什麼補救措施。Google表明會上訴，繼續捍衛有關營運模式和旗下Android生態系統。Epic Games三年多前，同樣入稟控告蘋果應用程式商店壟斷市場，但美國法官前年作出對蘋果有利的裁決。

路透認為，今次裁決明顯打擊Google，令應用程式開發商有更大影響力，左右如何發布程式和賺取收入。Google可能需要容許Andriod手機，有更多第三方應用程式商店，或不使用公司的支付系統，失去數以億計美元收入。研究機構Sensor Tower估計，應用程式內消費額，明年可達1820億美元，後年更增長至2070億美元。

Epic Games行政總裁Tim Sweeney接受彭博訪問時形容，市場壟斷即將倒下，相信30%中介費將成為歷史，由於以往Google曾給予其他遊戲公司，好像任天堂和動視暴雪（Activision Blizzard）中介費優惠，其他程式開發商應該要求獲同等待遇，公眾壓力亦有望迫使蘋果跟隨放寬限制，最終費用下降會惠及消費者。

近年蘋果容許連結第三方支付網站

行業生態近年已逐漸改變，蘋果已容許雲端儲存、電子書等程式，連結到第三方支付網站，即繞過自己的支付系統。歐盟明年生效的法例更明確要求，蘋果等容許區內的手機等裝置，下載第三方應用程式商店，應用程式亦可使用其他支付系統收費。

有學者相信，應用程式市場有望從寡頭壟斷封閉運作，逐步走向開放。應用程式商店雖然佔Google整體收入比例很小，大部分貢獻其實來自搜尋引擎，但同樣受到法律挑戰，例如美國司法部正控告有關業務壟斷市場，明年5月將結案陳詞，當局亦尋求Google分拆網上廣告業務。

（綜合報道）

[國際金融]