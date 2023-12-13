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經濟

「積金易」料明年初公布轉移帳戶時間

【明報專訊】積金局主席劉麥嘉軒表示，該局料於明年初公布，有關將強積金計劃帳戶轉移至「積金易」的確實時間表，該時間表已指定某類強積金計劃的帳戶，按特定時間轉移至其平台，目標仍是維持於明年第二季開始轉移帳戶至平台，以及於2025年將所有帳戶轉移此平台。她續稱，其軟件開發於年中已完成，平台現於不同範籌進行測試，其中包括系統整合、使用、負載及安全測試，以確保平台能順利運作。

積金易為一站式的電子平台服務，讓計劃成員隨時隨地透過網上和手機應用程式，管理其在不同計劃內的強積金帳戶，計劃成員可實時、安全和以無紙化方式執行多種功能，例如查閱帳戶資料、轉移基金、整合帳戶等，更有效地管理強積金帳戶，取代以往傳統由強積金受託人進行強積金相關的行政工作。

劉麥嘉軒表示，對強積金受託人而言，其平台能節省成本，節省下來的成本，可透過減低收費以回饋強積金計劃成員；對於成員而言，該平台可一站式處理強積金戶口，方便管理及優化用家體驗。署理財經事務及庫務局長陳浩濂昨席積金局研討會時亦表示，相信平台能更便捷提供資訊，除了進一步加強僱主、僱員和強積金中介人的連繫，亦促進強積金受託人之間的良性競爭，使計劃成員受惠，提升用戶體驗及提高效率 。

目標2025年完成 5受託人率先轉移

劉麥嘉軒續稱，其轉移帳戶至積金易平台步驟複雜及具挑戰性，現時強積金制度下，共有1100萬個帳戶，總資產值逾1萬億元，計劃成員及僱主分別有約470萬及34萬個。她提到，於如此龐大的資產規模下，該局將採用非常嚴謹方式處理帳戶轉移過程，積金局將按「由細至大」原則，率先將資產規模、計劃成員及僱主數目較小的強積金計劃轉移至平台上。

積金局行政總監鄭恩賜表示，該局正與5名資產管理規模較小的「先行者」進行轉移籌備工作，其中包括萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、渣打信託（香港），以及東亞銀行（信託），與5家公司進行測試以確保資料真確無誤，才轉移至平台上。

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