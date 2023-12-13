東江水未來3年供港價每年加2.4% 合計158億 發展局：增幅合理

明報記者 蕭嘉聰

根據新協議，每年供水量上限8.2億立方米將維持不變，最低供水量亦保持於6.15億立方米，即2021年至2029年期間年均的供水量將不少於7億立方米；輸港東江水的水質標準亦將維持不變。

計及物價指數匯率變動

以上限8.2億立方米計，2024年至2026年的基本水價分別調整為51.36億元、52.59億元及53.85億元，相當於每年加價2.39%。發展局指出，以2020年至2022年期間，人民幣兌港幣匯率的平均按年增長0.83%；粵港兩地物價指數平均每年增加1.56%，合併變動率為2.4%，而營運成本同期亦有所增加。經過多輪磋商，最終與粵方協定2024年至2026年每年基本水價的增幅為2.39%，不單沒有計及營運成本的增加，更低於匯率及物價指數合併數據，認為基本水價的增幅合理。

此外，由於「統包扣減」方式將至少實行至2029年，方式使香港每年可按需要輸入東江水，每年水價將繼續按該年內節省的東江水量及單位價格由基本水價作扣減，2024年至2026年節省每立方米東江水量的單位價格將分別為0.315元、0.323元及0.3318元。

續採「統包扣減」方式

發展局解釋，廣東省政府過去近60年一直致力保護東江及無間斷供應穩定的東江水到港，支持香港社會和經濟持續發展。過去3年香港每年的食水用量已在2022年增至約10.66億立方米，惟本地水資源不足，東江水佔本地食水供應總量約70%至80%，可補足本地集水量不足的缺口。此外，政府已加強宣傳節約用水，將於今年底推出新一輪節約用水活動，並計劃在明年初起分階段提供循環再用水作非飲用用途，以減少食水需求。

持有廣東粵港供水有限公司的粵海投資（0270）公布，2021年至2023年的香港供水協議將於本月31日屆滿，特區政府計劃在年底前與廣東省政府簽訂2024年至2026年協議，股東及潛在投資者在買賣公司股份時須審慎行事；該股昨日收市報5.14元，升0.6%。