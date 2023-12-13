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經濟

李惟宏：券商轉型資產管理

【明報專訊】港股市場疲弱，影響證券商收入。立法會金融服務界議員李惟宏表示，近3年有過百間傳統證券商退場，但證監會持牌人士及公司數目不變，其原因是隨着港府推出開放式基金型公司（OFC）制度，有較多傳統券商轉型成資產管理公司，近期可提供資產管理的9號牌數目上升速度頗快。

李惟宏續稱，券商預料明年經營環境仍困難，高息屬於市場周期規律，但息口終究會回落，他盼望當息率回落，內部改革措施可幫助證券業界有更好的發展，如港府近期積極拓展中東及東盟的機會，以及發展多元化產品。

另外，近期金融騙案有上升的趨勢。李惟宏表示，根據警務處統計數字顯示，今年首3季錄得3523宗網上投資騙案，較去年同期升1.6倍。而損失金額超過21億元，亦按年升兩倍。李惟宏續稱，現時於加息環境、地緣政治變得複雜，以及經濟復蘇需時下，投資者偏好尋找不同的產品，加上政府近期完善其反洗錢條例，令公眾增加對虛擬資產的興趣，在有關背景下，騙徒乘勢利用虛擬資產去行騙。

鄧聲興：投資者可選加密幣ETF

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，現時金融詐騙普遍都與虛擬資產有關，很大程度上與投資者對虛擬資產的認知程度較低有關，但虛擬資產本身作為投資項目而言並無問題。他提醒投資者若想投資者參與虛擬資產，可考慮市場上與加密貨幣相關的交易所買賣基金（ETF），能為投資者提供較簡單及更合規的選擇。

鄧聲興亦建議，投資者應於持牌機構投資虛擬資產，於持牌機構開户時，該機構會做盡職調查（KYC），幫助投資者了解對投資產品的風險胃納；另外，他提到持牌機構擁有實體店，較其他經網上要求入金的不明網站而言，其風險則相對較低。

相關字詞﹕持牌機構 盡職調查 加息 鄧聲興 虛擬資產 反洗錢 騙案 證券 李惟宏

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