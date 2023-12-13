明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內房領恒指漲173點 終止三連跌

【明報專訊】內房股做好帶動港股回升逾百點，終止三連跌走勢。恒指昨高開34點至16,236點，早段曾低見16,157點，其後走勢回穩，收報16,374點，升173點或1.07%，惟大市成交回落至866億元，北水亦終止連續兩日淨流入走勢，轉為淨流出27億元。有策略師表示，市場憧憬的聯儲局提前減息、對內地經濟活動恢復信心等因素難以短期內實現，料恒指明年首季或繼續下試低位，全年最低或跌至14,000點至15,000點區間。

北水淨流出27億 成交縮至866億

國企指數昨日收報5614點，升82點或1.48%；科技指數收報3730點，升63點或1.74%。不過，大市成交金額為866億元，為兩周新低。十大成交活躍證券當中，盈富基金（2800）由早前淨流入30億元轉淨流出31.2億元，恒生中國企業（2828）亦遭北水淨沽11.6億元，惟融創中國（1918）、美團（3690）和中國海洋石油（0883）分別獲淨流入3.04億元、2.79億元及1.05億元。

騰訊阿里美團升逾1%

內房股普遍做好，華潤置地（1109）升5.9%；龍湖（0960）升4.9%；碧桂園（2007）升8.2%；旭輝（0884）急升11.1%。另大型科網股日前急跌後反彈，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升逾1%，京東（9618）升2.1%，重返「紅底股」，小米（1810）升4.1%。至於藥業股，藥明康德（2359）跌1.1%，見1個月新低，為表現最差藍籌；反之翰森製藥（3692）則升6.9%，為表現最佳藍籌。

富途：低位區間14000至15000點

富途（美：FUTU）首席策略師陸秉鈞表示，今年港股在外圍因素影響下持續弱勢，料恒指中短期支持區為15,000點至16,000點，若跌破上年最低位14,597點或下試更低水平。他續稱，明年港股第二、三季或可展現升浪，支撐上升因素包括聯儲局提早減息、人民幣升值帶動資金回流到港股，以及市場對中國經濟恢復信心等因素，料低位區間約14,000點至15,000點；全年波幅約5000點至7000點；高位區則約19,100點水平，若內地刺激政策見效，恒指最樂觀可見21,000點。

富途高級策略師譚智樂表示，看好受惠人工智能發展的大型科網股，包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）；港股則以騰訊為首選，他解釋，其現金流狀况穩健，相信待宏觀負面因素逐漸淡化，跑出機會較高。至於明年資產配置策略，他認為，聯儲局減息預期難以導致美股出現大牛市，相反短期泡沫風險會有所增加，建議投資者留意長線債券，如20年以上的債券ETF，以及較穩定的貨幣基金。

相關字詞﹕恒指

上 / 下一篇新聞

中央經濟工作會議：推高質量發展 多推穩預期穩增長政策 分析：不大水漫灌
中央經濟工作會議：推高質量發展 多推穩預期穩增長政策 分析：不大水漫灌
李寧斥不多於30億回購 股價即彈逾4％
李寧斥不多於30億回購 股價即彈逾4％
3新股同期招股 共集資近12億
3新股同期招股 共集資近12億
李惟宏：券商轉型資產管理
李惟宏：券商轉型資產管理
摩通擬外判港台託管業務
摩通擬外判港台託管業務
東江水未來3年供港價每年加2.4% 合計158億 發展局：增幅合理
東江水未來3年供港價每年加2.4% 合計158億 發展局：增幅合理
「積金易」料明年初公布轉移帳戶時間
「積金易」料明年初公布轉移帳戶時間
羅兵咸永道料港本年度財赤1100億
羅兵咸永道料港本年度財赤1100億
中國糖果前獨董被取消任董事資格3年
中國糖果前獨董被取消任董事資格3年
碧桂園傳達協議 免境內債首違約
碧桂園傳達協議 免境內債首違約
港資本市場專業人員協會成立
港資本市場專業人員協會成立
美上月CPI升3.1% 符預期 分析：沒反彈對聯儲局已屬好消息
美上月CPI升3.1% 符預期 分析：沒反彈對聯儲局已屬好消息
Google應用程式商店 陪審團裁定壟斷
Google應用程式商店 陪審團裁定壟斷
中美衝突衝擊金融機構 美眾院籲檢視影響
中美衝突衝擊金融機構 美眾院籲檢視影響
張兆聰：多城新盤減價撤限 國企物管股受惠
張兆聰：多城新盤減價撤限 國企物管股受惠
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
涂國彬：數據勝預期 金價應聲挫
涂國彬：數據勝預期 金價應聲挫
技術取勝：東方海外約98元有阻力
技術取勝：東方海外約98元有阻力
湯文亮玩比特幣 出金2800萬做定存
湯文亮玩比特幣 出金2800萬做定存
余承東指抄襲 小米斥不實言論
余承東指抄襲 小米斥不實言論
劉思明：港股偏弱乏信心 資金轉內房股投機
劉思明：港股偏弱乏信心 資金轉內房股投機
周顯：影視城建宿舍 利產業發展
周顯：影視城建宿舍 利產業發展
湯文亮：傳媒話「接火棒」 市民唔敢買樓
湯文亮：傳媒話「接火棒」 市民唔敢買樓
半新盤開放式戶轉售半數蝕讓 寬按效應浮現 平均蝕幅近13%超其他戶型
半新盤開放式戶轉售半數蝕讓 寬按效應浮現 平均蝕幅近13%超其他戶型
弦海1房350萬沽 5年蝕逾200萬
弦海1房350萬沽 5年蝕逾200萬
仲量聯行：樓價若再跌一成 負資產料見3萬宗
仲量聯行：樓價若再跌一成 負資產料見3萬宗
黃竹坑SOUTHSIDE商場首階段30租戶試業
黃竹坑SOUTHSIDE商場首階段30租戶試業
YOHO WEST 周六第三輪賣280伙
YOHO WEST 周六第三輪賣280伙
ST. GEORGE'S MANSIONS盡覽加多利山美景
ST. GEORGE'S MANSIONS盡覽加多利山美景
嘉道理道 歷史氛圍豐厚
嘉道理道 歷史氛圍豐厚
基金特區：惠理基金看好明年黃金表現 料各央行續增儲備 投資需求上升
基金特區：惠理基金看好明年黃金表現 料各央行續增儲備 投資需求上升