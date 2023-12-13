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經濟

中央經濟工作會議：推高質量發展 多推穩預期穩增長政策 分析：不大水漫灌

【明報專訊】中共中央政治局上周五（8日）召開會議後，隨即舉行中央經濟工作會議，會議周一（11日）起一連兩日在北京召開，中共總書記兼國家主席習近平出席會議並發表重要講話，部署明年經濟工作。會議認為，今年經濟正從疫後回升向好，高質量發展紮實推進。明年則堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。分析指出，會議顯示中央堅定不移地進行經濟轉型，由地產及基建推動轉為由高科技製造業推動，不會搞大水漫灌。

新華社報道，中央經濟工作會議認為，進一步推動經濟回升向好，需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升等。但綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好的基本趨勢沒有改變。

分析：地產基建轉型高科技製造業

會議要求，必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，以高質量發展促進高水平安全，以高水平安全保障高質量發展。全面深化改革開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢。明年要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節；統籌擴大內需、擴大有效投資，形成消費和投資相互促進的良性循環；培育壯大新型消費，大力發展數字消費；持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合等。

房地產方面，會議稱，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁、滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險。

反映中央定力 以時間換取空間

奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強認為，會議的公布顯示中央堅持戰略定力，堅定不移地推進經濟轉型，由地產及基建推動轉為高科技製造業推動，並更傾向以時間換取空間，財政政策會有適度的加強，貨幣政策要有序及精準，不會有大水漫灌。

中通社昨晚發文指會議首次出現「社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」的表述。之前的表述是「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」。文章引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，這說明要準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，全面考慮發展基本面、宏觀經濟增長形態、供需形勢、價格水平、市場預期等，保持貨幣信貸總量和社會融資規模增長合理。

路透社昨天較早前引述消息報道，會上討論明年增長目標及刺激措施，並引述中央政府顧問稱，建議明年內地經濟增長目標介乎4.5%至5.5%，但大多數認同將目標定於5%左右，即與今年相同。

明報記者

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