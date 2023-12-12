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經濟
2023年12月12日星期二
股市最前線
港股曾跌穿萬六 26藍籌52周新低 科網領跌 京東挫6%失紅底美團瀉4%
李寧插14%蒸發80億 大行斥買商廈欠迫切
君聖泰醫藥上市過關 燕之屋暗盤價升9.3%
證監發警示 列ATG可疑投資產品
德勤料今年港IPO籌458億 22年新低
消息指港交所董事會 傾向不與歐冠昇續約
花旗倡徵「海陸路離境稅」擴收入 料庫房增23億 學者：得不償失
中汽協：上月汽車銷量按年升27%
鄭家純家族斥775萬增持新世界
HKTVmall上月總商品交易額升13%
宏利長期護理保險等業務達再保協議
聯儲線人：未來數月難討論何時減息 通脹會否續降存分歧 憂達標致失業增
投資財團提購梅西百貨涉452億 股價升17%
日本傳不急撤負利率 圓匯曾跌1%至146.49
張兆聰：H&H成功轉型 估值吸引
港元定存高息精選
陳錦興：加息周期近尾聲 領展受惠
梁天卓：全球各地的「子女稅」
何民傑：對新選舉制3點觀察
技術取勝：金蝶12元關有較大沽壓
薛偉傑：ARJ21累積載客逾千萬人次 生產速度整體利用率待提高
劉思明：恒指反彈欠觸發點 科技硬件股偏強伺機吸
周顯：數據中心不足 難發展高科技
湯文亮：成交價低過估價極正常
土耳其客呎價10萬買天璽 冠九龍站 減辣後 雙倍稅成交224宗按月增兩倍
呂宇健1820萬沽擎天 3年蝕9%
YOHO WEST一周兩加價 部分累加5.5%
黑石伙儲存易斥5.6億 購荃灣合福工廈全幢
外區客9300元租#LYOS一房 預付一年11萬
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港股曾跌穿萬六 26藍籌52周新低 科網領跌 京東挫6%失紅底美團瀉4%
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