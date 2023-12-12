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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：全球各地的「子女稅」

【明報專訊】想當年，即是7年多前，我舉家由香港移民到美國，從工作環境到日常語言，再到小孩教育，當時全家有很多事情都要重新適應。對太太來說，這個適應過程尤其漫長，一方面是因為當時簽證的問題，另一方面是美國沒有價廉物美的外傭，於是當時初到貴境的她，要由在香港時的全職女強人，立刻變身成為在家中一腳踢的家庭主婦。

事實上，在不少國家，女性結婚生仔後專心相夫教子，並退出勞力市場的例子十分常見，最近有幾名經濟學者就做了一項研究，量化世界各地女性結婚生仔相夫教子對她們在勞力市場參與度的影響，我在這裏就稱之為女性的「子女稅」吧。

到底全世界各地女性在結婚生仔後要付出的「子女稅」有多大？在這項包含了來自134個國家的數據研究裏，研究人員發現，大多數國家都存在兒童帶來的負擔，但其影響程度在不同國家，甚至同一國家的不同地區之間差異很大。在未開發的、主要以農業為主的經濟體中，生育對於性別在就業率方面的不平等影響不大。但隨着收入的增加，以及就業從勉強維生的農業轉向更有組織的工業和服務行業，生育與婦女退出勞動力市場的關聯性就會日益增強。

中國女性「子女稅」4% 英國31.5%

舉個例子，在仍然是發展中國家的中國裏，女性的「子女稅」平均約4%（即女性在第一名小孩出生後，就業率會相對男性下降4%，有趣的是，在中國「子女稅」的城鄉差距十分巨大：北京女性的「子女稅」可以高達12%！）；相反在近年不少港人移民的英國，女性的「子女稅」則高達31.5%！換言之，英國的母親們在第一名小孩出生後，她們的就業率會比父親們下跌超過30%！

不少由本地移民到英國的母親們，除了語言和孩子的教育之外，她們要付出的「子女稅」都是不可忽視的。所以說，「世上只有媽媽好」並不是沒有實證支持的。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

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