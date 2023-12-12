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經濟
國際金融

投資財團提購梅西百貨涉452億 股價升17%

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，專注於房地產的投資公司Arkhouse Management，與資產管理公司Brigade Capital Management合組財團，向梅西百貨（Macy's）（美：M）提出價值58億美元（約452億港元）的收購要約，爭取將這家著名百貨私有化。該財團提出以每股21美元的價格，收購尚未持有的梅西百貨股票，較上周五收報17.39美元的股價，高出21%，昨早段其股價升至20.35美元，升幅達17%。美股三大指數早段窄幅上落。

電商崛起削競爭力 股價高位跌七成

面對電商崛起，梅西競爭力減弱，其股價已較2015年的70美元高位大跌逾七成。該財團認為，梅西百貨的市值被低估，曾表示願意在進行盡職調查後提高收購報價。據悉，Arkhouse管理的基金，已持有大量梅西百貨股份。

料覬覦房產組合 總值85億美元

晨星公司分析師David Swartz指出，該財團無疑對梅西百貨的龐大房地產投資組合感到興趣。摩根大通分析師估計，梅西百貨的房地產總值約85億美元，相當於每股31美元，其中包括價值約30億美元的先驅廣場（Herald Square）。

梅西百貨目前以同名品牌，經營近500家百貨公司，並以Bloomingdale's品牌，經營逾30家高級百貨商店。梅西百貨旗下美容護膚連鎖Bluemercury也經營近160家門店。梅西百貨上一財年的利潤約12億美元，收入為244億美元。

梅西百貨在行政總裁Jeff Gennette領導下進行改革，而他將於明年2月退休，並將由Bloomingdale's負責人Tony Spring繼任。該公司的改革，包括關閉業績不佳的門店、開設小型商店，並推出自家品牌。

（綜合報道）

[國際金融]

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