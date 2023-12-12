花旗倡徵「海陸路離境稅」擴收入 料庫房增23億 學者：得不償失

麥萃才：需行政費區分不徵收群組

花旗大中華區經濟學家雷智顏指出，年初至今合共有8140萬人次經由陸路或海路從本港出境，以此推算，相關稅款料可為庫房帶來額外23億元收入。

她表示，徵稅不是要阻止港人到大灣區消費，所以不應該是大額徵費，亦難以彌補早前減印花稅的收入，但是為了本港長遠發展而設。

就花旗的建議，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為徵收「海陸路離境稅」是得不償失。他指出，23億元的收入相對於高達上千億元的港府開支來說佔比很小，但加收「海陸路離境稅」會減少訪港旅客數量，從而減少旅客訪港所帶來的食宿等經濟效應。

此外，他續稱，港府亦需要額外行政費用去區分不徵收「海陸路離境稅」群組，例如跨境學童、跨境上班族及出差商務人士等，從成本及收益來講是得不償失。

德勤：任何擴闊稅基建議值得考慮

德勤中國稅務合伙人尹佩儀認為，任何擴闊稅基、為政府帶來穩定的收入的建議都值得考慮。然而，「海陸路離境稅」除了影響旅客，也會影響經常往返內地及本港人士如跨境上班和上學的學童等。

她建議推出前全面考慮，避免影響香港在大灣區「一小時生活圈」的大格局。以往政府曾先後於1999年及2003年提出構思開徵海陸路離境稅，惟最終未有實行。

花旗料港明年受惠科技產品貿易

另外，花旗就明年香港經濟，預測服務消費可能仍是香港消費支出的主要來源，以今年首3季餐廳收入按年增長33.9%看，節日聚會預期將會進一步提高第四季度和明年第一季度的餐廳收入。

花旗亦預期科技產品貿易將於明年下半年復蘇，令香港的貿易及物流受惠。科技產品的需求，尤其是人工智能有關的產品需求增長多時，香港的稅收優惠相信會吸引很多高單位價值的科技產品從香港出入口。

息口方面，花旗預料美國聯儲局明年下半年開始減息，第三、第四季各減50點子；至2025年全年減息150點子。該行又預期明年全年本港投資增長約有3%，又因下半年美國開始減息增長會較顯著。

明報記者 田越