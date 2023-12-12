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經濟

消息指港交所董事會 傾向不與歐冠昇續約

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇3年任期將於明年5月約滿，距今不足半年。彭博引述消息指出，港交所正考慮將歐冠昇的合約延長1年至2025年5月，以避免在同一年更換董事會主席和行政總裁。不過，有消息就指出，港交所董事會仍以不再對歐冠昇續約的意見較為主導，董事會將於短期開會決定。港交所發言人表示，不評論市場揣測。證監會發言人亦表示不評論。

彭博引述消息指續約一年

彭博引述知情人士透露，港交所董事會正尋求避免在同一年更換主席和行政總裁。歐冠昇合約將於明年5月結束，而主席史美倫任期將於明年4月結束。港交所行政總裁的合約通常為3年。港交所仍需就行政總裁的任命尋求證監會批准，最終決定尚存變數。有消息就指出，港交所董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，以不再續約的意見較為主導。港交所上周五曾召開董事會，未決定歐冠昇合約事宜，董事會將於短期再開會決定。

若歐冠昇不獲續約，在全球招聘覓得接班人前，或由現有高層署任其職務。港交所兩名聯席營運總監陳翊庭及姚嘉仁，相信除了可作為署任人選外，亦有力問鼎下任行政總裁。消息指出，以陳翊庭獲看高一線。

現年54歲的歐冠昇在2021年5月新冠疫情期間出掌港交所，成為港交所首位非華人CEO，但加盟後本港金融市場面對美國加息、中國經濟放慢影響，不論港股成交或新股都轉弱。中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，地緣政局及投資市場大環境轉淡等，非歐冠昇可控制，本港太倚賴內企來港上市，亦是他上任前該定下的大方向，故李只可形容，這兩、三年市場表現不濟，是歐冠昇的「不幸」。

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