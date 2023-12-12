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經濟

德勤料今年港IPO籌458億 22年新低

【明報專訊】會計師行德勤發布《2023年中國內地與香港新股市場的表現回顧及其2024年展望》，預料今年全年香港新股市場公開招股（IPO）集資總額為458億元，共有65隻新股上市，分別按年跌54%及23%。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，今年全年IPO集資額，是繼2001年的257億元以來的22年低位。

估明年集資千億 多安永一倍

歐振興表示，今年全球資本市場疲弱，香港資本市場大部分上市新股為內地企業，惟內地整體經濟復蘇較預期慢，影響港股估值及拖累上市集資額，他引述數據指今年第4季港股主板平均市盈率為9倍。另外，他亦提到歐美資金於加息周期下，成本增加、市場流動性減低亦影響港股新股市場。

德勤預料，明年新股集資額為1000億元，預計將有80隻新股上市，該集資額估算較另一四大會計師行安永，於同期新股集資額預測500億元高出一倍。德勤中國資本市場服務部華南區（香港）上市業務主管合伙人呂志宏續指出，以德勤預測明年新股數目達80隻，以及今年主板新股平均集資額7.2億元估算，其集資額已有約560多億元，再加上近期大型汽車電池商（應指寧德時代）市傳到港上市集資約50億美元（約390億港元）估算，因此德勤料明年集資額達1000億元；他指出，假設明年息口見頂，隨着經濟市况慢慢好轉，料將有大型企業於明年上市。

德勤料以集資額計，港今年全年於全球交易所排第6，較去年同期預測的第4名跌兩位（見表），落後滬、深交易所（第1、2位），其集資額分別為2144億元及1640億元，亦遜於納斯達克（第3）、紐約交易所（第4）及印度交易所（第5），其集資額分別為916億元、795億元及487億元。

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