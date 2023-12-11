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經濟
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財富管理

人幣回穩 MPF可敲大中華基金

【明報專訊】美股和港股「分歧」愈來愈大，前者近日創年內新高，後者則見年內低位，但整體來說，強積金（MPF）11月份投資收益，是自今年1月份以來最佳月度表現，令MPF年初迄今回報重回正數。雖然年內大中華股票基金和港股基金表現差強人意，但有分析師指，隨着人民幣匯價穩定、中美關係緩和，加上經濟支援措施出台，長期去看，中港市場仍具一定吸引力。

明報記者 袁國守

強積金研究機構積金評級指出，強積金11月份投資收益約4.13%，錄得自今年1月份以來的最佳月度投資回報，亦令強積金年初至今回報重回正數。按港元計算，估算11月份投資收益約439億元；換言之，469萬名強積金成員平均回報約9400元，使年初至今的累計投資收益達到約131億元，相當於每名成員平均累計投資回報約2800元。計入供款後，積金評級估算，截至今年11月底，強積金總資產約為1.11萬億元，而成員平均帳戶結餘約23.68萬元（11月增加約1.02萬元，年初至今增加約1.29萬元），這是自2023年8月底以來的最高水平。

此外，積金評級指出，美國股票基金是11月份表現最佳的資產類別，表現較中港股票基金高約8.81%，令兩種資產類別今年至今的回報差距達31.28%，亦是自強積金2000年12月1日成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距。

宜採多元化投資 美股今年跑出

由此可見，中港股票基金和美國股票基金的回報差距，突顯了多元化投資的重要性。與其他MPF混合資產基金相比，預設投資策略（DIS）基金投資相對較多美國股票成分，而本地股票的配置則較少，所以在11月份錄得今年最佳月度回報。

另外，根據強積金諮詢機構GUM公布的11月份強積金表現報告，於2023年11月，強積金供款人每人平均賺9366元，年初至今總計賺2960元。截至11月30日，「GUM強積金綜合指數」上漲4.1%，報220.60點；「GUM強積金股票基金指數」升4.6%，報287.91點；「GUM強積金混合資產基金指數」升5.5%，報222.79點；「GUM強積金固定收益基金指數」輕微上升1.1%，報124.41點，反映不同資產類型的強積金上月皆上揚。以地區計，歐洲股票基金於11月份表現最佳，升9.8%，在股票基金中排第一；不過，年初至今計，表現最突出仍是美國股票基金，累升22.5%，遠優於期內錄得負回報的香港股票基金及大中華股票基金表現（見表）。

GUM策略及分析師雲天輝表示，11月份股票市場經歷了急速的反轉，市場開始看到炒作息口已達頂峰，並預計在明年3月後會出現降息。然而，他指出，中港市場仍然受到內房危機的困擾，反彈相對較為疲弱；儘管如此，隨着人民幣變得穩定、中美關係緩和，加上經濟支援措施的出台，中港市場在長期上仍具有一定的吸引力。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）則指出，股市在連續3個月的跌市後，11月強勁反彈，為強積金成員紓困，令強積金在今年剩下只有1個月的時間內，其年初至今回報轉虧為盈。他又稱，DIS基金的投資者不僅從11月份的股市反彈中受益，而從長遠來看，其多元化及低收費的投資組合持續提供了風險調整後的優質回報。叢川普指出，對絕大多數強積金成員來說，DIS基金是幫助他們滿足長線退休需要的理想工具。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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